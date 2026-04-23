Μετωπική Θεοδωρικάκου – Ανδρουλάκη στη Βουλή – «Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;» – «Δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό, θα απολογηθείτε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή αποτέλεσε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς έκανε λόγο για «ντιλάρισμα» ανάμεσα στους εγκαλούμενους βουλευτές και το Μέγαρο Μαξίμου.

«Πριν καν αποφανθεί η δικαιοσύνη, πριν φθάσουν οι δικογραφίες από εδώ στη δικαιοσύνη, εσείς λέτε «έχετε καθαρίσει». «Θα είστε υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, όποιο αποτέλεσμα και αν έχει η δικαιοσύνη και η έρευνά της».

Τι είναι αυτά τα πράγματα; Σέβεστε τον ελληνικό λαό; Τους θεσμούς; Τις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Όταν κάνετε τέτοιο ξέπλυμα, τέτοιο ντιλάρισμα; Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι, γι’αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Όσοι στηρίζουν το Μαξίμου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς κανένα κόστος. Χωρίς τον φόβο του κόστους.

Αφήστε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη να κρίνει ποιοι έχουν παρανομήσει εις βάρος του ελληνικού λαού και μετά να αποφασίσετε, αν θα τους βάλετε στα ψηφοδέλτιά σας. Και όχι εκ των προτέρων. «Όλοι μέσα, ό,τι και να πει η δικαιοσύνη». Και μετά μιλάτε για συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας. Καμία συσπείρωση. Υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων.

Θεοδωρικάκος: Ειλικρινά σας κοιτάζω στα μάτια – Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;

Οι βουλευτές της ΝΔ, με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι είναι και αισθάνονται αθώοι, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στην σφοδρή κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια.

«Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, του συνόλου των στελεχών της, της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όσο όμως και αν αυτό γίνεται, θα πρέπει πρώτα να δώσετε στον εαυτό σας μερικές απαντήσεις. Στο υπουργείο Ανάπτυξης, όταν ο πρωθυπουργός μου ανέθεσε τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από ένα διάστημα, βρήκα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, τα οποία είχαν προέλθει τα τελευταία 15 χρόνια, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τις επενδύσεις τους. Ξεκινήσαμε να επανελέγχουμε μια προς μια την κατάσταση, για να υλοποιηθεί ο νόμος, να πάρουμε πίσω εντόκως αυτά τα χρήματα και να τα αποδώσουμε με διαφάνεια στα δημόσια ταμεία, για να αξιοποιηθούν για πραγματικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η οικονομία. Δεν έχω ακούσει μια κουβέντα γι΄ αυτό», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση ως «τροχονόμους της διαπλοκής».

Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για «ντιλάρισμα», ανάμεσα στο Μαξίμου και τους βουλευτές και για «ξέπλυμα» των εμπλεκομένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθόσον η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε άρση της ασυλίας θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές.

«Χωρίς δεύτερη συζήτηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας, όλοι όμως, να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το πώς θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από εκείνους που πήραν πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που εδικαιούντο και πώς θα τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Διαδικασίες οι οποίες έχουν εκκινήσει», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και σχετικά με τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε: «Χθες, εδώ στο Κοινοβούλιο, ένας προς έναν, όλοι οι συνάδελφοι, παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους, με απόλυτη σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι είναι και αισθάνονται αθώοι. Είναι και αισθάνονται αθώοι. Αυτή είναι η άποψή μου από τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης».

«Κανένας δεν κατηγορείται ότι έχει πάρει ή ότι έχει κλέψει χρήματα ή ότι έχει συμβάλλει συνειδητά σε κάτι τέτοιο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και συμπλήρωσε: «Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το ρουσφέτι. Ειλικρινά σας κοιτάζω στα μάτια. Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Δεν υπερασπίζομαι τίποτα ούτε θέλω να παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Αλλά ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στη χώρα δεν υπήρχε ρουσφέτι; Θέλω και πιστεύω όλοι πρέπει να το θέλουμε να υπάρχει ισονομία και τα πράγματα να λειτουργούν κανονικά, να λειτουργούν οι θεσμοί και οι υπηρεσίες και να μην υπάρχει πελατειακότητα μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν βρίσκετε ότι είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση από τη συζήτηση ότι ποινικά διώκονται άνθρωποι χωρίς να έχουν ευθύνη για απώλεια χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο; Δεν είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα; Δεν πρέπει να είναι σαφές αυτό εκεί έξω στην κοινωνία;».

Η απάντηση Ανδρουλάκη

«Ο κ. Υπουργός περιγράφει μία κατάσταση, η οποία αφορά μια άλλη χώρα, μια άλλη κυβέρνηση και ένα άλλο κοινοβούλιο. Διότι, αν ένιωθαν πολύ άνετα με τις επιλογές τους, θα είχαν επιτρέψει στη δικαιοσύνη, όταν καταθέσαμε προτάσεις για προανακριτική επιτροπή, να διερευνήσει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή για την 717, τις ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν τους επιτρέψατε να ελέγξουν τους υπουργούς σας; Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μειλίχια και ονειρικά όπως τα περιγράφετε» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του.

«Ρώτησα πριν από μερικές εβδομάδες και δεν πήρα απάντηση. Κύριε Θεοδωρικάκο, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός για την επικοινωνιακή εκστρατεία της επιστολικής ψήφου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, κατατίθενται τρεις προτάσεις και οι δύο έχουν διαφορά 2.000 ευρώ από αυτόν που παίρνει τον διαγωνισμό, το βλέπετε φυσιολογικό; Ένα θέμα που αφορά τον απόδημο ελληνισμό που και εκεί κάνατε μπίζνα» τόνισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στασπιτάκια ανακύκλωσης. «Για πείτε μου, ξέρετε σε τι τιμές έχουν πουληθεί και αξιοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τι τιμές στην Ελλάδα; Τι λοιπόν να πρωτοπιάσω ως παράδειγμα; Τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την 717, το παρακράτος των υποκλοπών, τους στημένους διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις; Ποιο παράδειγμα να πρωτοπιάσω που δεν έχει την οσμή της διαφθοράς;»

«Και στο κράτος δικαίου. Σας βλέπω άνετο. Εμείς τι είπαμε; Έρχεται μια δικογραφία, προανακριτική. Είπατε όχι. Τώρα λέτε, άρση ασυλίας των βουλευτών, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είπατε. Θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ό,τι και αν πει η δικαιοσύνη. Αλλά κατά τα άλλα, σέβεστε τη δικαιοσύνη.

Εσείς που θέλατε να μείνουμε Ευρώπη, -γιατί ήμασταν εμείς αυτοί που δώσαμε πραγματικό αγώνα απέναντι στο λαϊκισμό να μείνουμε Ευρώπη, εσείς θέλετε την Ελλάδα Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη, εμείς θέλουμε δυτικού τύπου ευρωπαϊκή δημοκρατία- φτάσατε στο σημείο να επιτεθείτε και να πείτε να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Αυτή είναι η πρόταση του κόμματος που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, επί Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μου λέτε για θεσμούς, για σκάνδαλα και διαφθορά;» συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως όλη αυτή η εικόνα έχει κάνει τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί έχουν κοντά ποδάρια.

«Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό»

«Ναι, ρουσφέτι, προφανέστατα υπήρχε και υπάρχει. Και υπήρχε πολλές δεκαετίες. Δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το έχει πει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τα διάβαζα στη Βουλή πριν από μία εβδομάδα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Η ευθύνη των Υπουργών και των Βουλευτών, -όποιου κόμματος, δεν λέω μόνο της Νέας Δημοκρατίας-, είναι η ίδια απέναντι στον ελληνικό λαό μετά το μνημόνιο; Που φέρατε την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας, φύγανε 350.000 ελληνόπουλα στο εξωτερικό, χρεοκόπησαν επιχειρήσεις, χάθηκαν δουλειές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει συμψηφισμούς.

«Θα μου πείτε για συμψηφισμό; Όχι, δεν θα έχουμε κανένα συμψηφισμό. Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε εσείς και τα μίνια που σας στηρίζουν. Θα απολογηθείτε, λοιπόν. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα πρέπει να είναι μια άλλη Ελλάδα. Με θεσμούς, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Και έχετε αποτύχει. Είστε διεφθαρμένοι, δεν επιτρέπετε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και σήμερα λέτε ότι ακόμα και αν κάνει τη δουλειά της, εμείς τη γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, θα τους ξανακάνουμε βουλευτές για να τους πούμε μπράβο για τα ρουσφέτια τους, όπως είπατε μπράβο στον κ. Καραμανλή, που τον κάνατε βουλευτή μετά τη τραγωδία των Τεμπών» πρόσθεσε.

«Βαριά αλαζονική συμπεριφορά»

Η δεύτερη παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε νέα αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης , ο οποίος είπε, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη: «Κανένας Ανδρουλάκη δεν βρίσκει το δίκιο του με τις φωνές ούτε με τον φανατισμό. Θα σας ζητήσω στο βάθος της σκέψης αυτό το “είστε διεφθαρμένοι” να το πάρετε πίσω, διότι θεωρώ ότι είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε στο σύνολο των στελεχών και συλλήβδην σε μια παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας η συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά την πτώση της χούντας, είναι δεδομένη όπως είναι δεδομένη και η συμβολή της στο πέρασμα μισού αιώνα δημοκρατίας».

«Ο αφοριστικός λόγος δεν οδηγεί πουθενά. Αν έχετε κύριοι στοιχεία για οποιαδήποτε υπόθεση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα και με στοιχεία για να επιληφθεί η δικαιοσύνη, διαφορετικά αυτού του είδους συνωμοσιολογία και οι καταγγελίες δεν οδηγούν πουθενά», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τέλος, κάλεσε για μια ακόμα φορά να ασχοληθεί το ΠΑΣΟΚ και με αυτά που έχουν βρεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης για το παρελθόν, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού που πρέπει να επιστραφούν και να αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί. «Δεν έχετε διάθεση να συμβάλλετε; Ή επειδή η πρωτοβουλία της ανάδειξης βρίσκεται στην ίδια την κυβέρνηση και τον υπουργό, δεν έχετε το θάρρος να πείτε “καθίστε να δούμε εδώ τι έχει συμβεί”; Αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι δικαιοσύνη και διαφάνεια α λα κάρτ», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και τόνισε ότι είναι διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας βουλευτών και διαφορετικό η ενοχή τους. «Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη και προφανώς σέβεται και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλωστε έχει τεθεί σε λειτουργία στις ημέρες της ΝΔ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.