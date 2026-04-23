Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αναζητούν DNA του δράστη στα ρούχα του 27χρονου – Στο ίδιο σημείο είχε πεθάνει ο παππούς του

Το κουβάρι της υπόθεσης της δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (22/4) σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρχές, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε προσωπικές διαφορές, ληστεία αλλά και ενδεχόμενες οπαδικές αντιπαραθέσεις. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο οι μαρτυρίες κατοίκων όσο και το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αναζητείται από την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν τον εντοπισμό του θύματος είχε προηγηθεί λογομαχία, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την επίθεση. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι ο 27χρονος βρέθηκε μέσα στα αίματα, ενώ έφερε εμφανή τραύματα, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να διαπιστώνουν μαχαιριά στην περιοχή της καρδιάς.

Ψάχνουν το μαχαίρι

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σκοτεινό σημείο του πάρκου, όπου δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός. Ο 27χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να περπατήσει προς την έξοδο για να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στο σημείο και στη γύρω περιοχή, αναζητώντας το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι έρευνες επεκτάθηκαν ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, πυλωτές και κοινόχρηστους χώρους, με τη χρήση προβολέων.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε ο 27χρονος χαρακτηρίζεται ως «τυφλό», χωρίς κάμερες επιτήρησης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αρχών. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από καταστήματα περιμετρικά του πάρκου, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και των πιθανών δραστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία συνεχίζει τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση.

Αναζητούν DNA του δράστη στα ρούχα του 27χρονου

Σύμφωνα με το STAR, οι αρχές προσπαθούν να βρουν γενετικό υλικό του δράστη στα ρούχα του θύματος, τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για περαιτέρω ανάλυση.

Στο σημείο που εντοπίστηκε ο 27χρονος είχε ξεψυχήσει ο παππούς του

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πριν από μερικά χρόνια, στο ίδιο πεζοδρόμιο όπου ο 27χρονος δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά στην καρδιά, είχε πεθάνει ο παππούς του έπειτα από έμφραγμα.