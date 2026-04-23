Καρυστιανού κατά Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο»

Σφοδρή κριτική ασκεί η Μαρία Καρυστιανού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι σε βίντεο που δημοσίευσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στα social media.

«Σε μία περίοδο που το κράτος Δικαίου στη χώρα μας έχει καταρρεύσει, είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω καθαρά και χωρίς περιστροφές. Από το 2024 έχω καταγράψει με εμπεριστατωμένα υπομνήματά μου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο», αναφέρει αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει, «στην περίπτωση των Τεμπών δεν εφάρμοσε ούτε την αρχή της υπεροχής, ούτε καν το άρθρο 29 του Κανονισμού της και έστειλε την ποινική δικογραφία των Τεμπών άρον άρον τον Ιούλιο του ’23, με το πρόσχημα μιας ανύπαρκτης παραγραφής, στην ελληνική Βουλή, η οποία συγκρότησε Εξεταστική που έθαψε την υπόθεση και κάλυψε τις ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεχίζοντας την κριτική της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει πως «για πρώτη φορά και μόνο κατόπιν των υπομνημάτων και των καταγγελιών που υπέβαλα σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Κομισιόν τον Ιούνιο του ’24, τον Οκτώβριο του ’25, και τον Φεβρουάριο του ’26, σχετικά με την ατιμωρησία των Ελλήνων πολιτικών, έκανε για πρώτη φορά ποινική έρευνα για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το άρθρο 29 του Κανονισμού της». «Μέχρι σήμερα επιμένει να μην προχωρά σε απευθείας ποινικές διώξεις, όπως υποχρεούται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, παρά μόνο κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, άρθρο-πλυντήριο ακόμα και για κακουργηματικές ευθύνες Ελλήνων πολιτικών», προσθέτει στο βίντεο.

«Επειδή δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, ούτε και την πρόσκληση της κ. Κοβέσι να μιλήσει αύριο (σ.σ.: σήμερα) στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρακαλώ να μας απαντήσει: Γιατί εξακολουθεί να μην ασκεί διώξεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών για τους οποίους έχει ισχυρές ενδείξεις για κακουργήματα σε βάρος της Ένωσης; Και γιατί στη δικογραφία των Τεμπών δεν έκανε καν έρευνα και αιτιολογημένη πρόταση, όπως έκανε στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά έστειλε απευθείας τη δικογραφία στην ελληνική Βουλή, η οποία και την έθαψε; Γιατί δηλαδή υιοθέτησε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Πώς συνάδει με το ευρωπαϊκό Δίκαιο η παραβίαση της αρχής της υπεροχής και η αποχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την άσκηση διώξεων σε βάρος πολιτικών για εγκλήματα κατά της Ένωσης;», τονίζει.

«Είναι απαράδεκτο και νομικά και ηθικά, επί εγκλημάτων να απαιτείται απόφαση πολιτικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος των ιδίων και των συναδέλφων τους. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του Ενωσιακού Δικαίου και να ασκήσει απευθείας διώξεις σε βάρος όλων όσοι έβλαψαν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και όχι να εξαιρεί τα πολιτικά πρόσωπα. Όπως επίσης είναι καθήκον και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαφυλάξει το κράτος Δικαίου, του οποίου είναι υποτίθεται θεματοφύλακας και όχι, παρά την κατάλυσή του στην Ελλάδα, εν γνώσει της να εθελοτυφλεί, να συγκαλύπτει και να συνεχίζει να χρηματοδοτεί τους παρανομούντες με εκατομμύρια ευρώ, αντί να διασφαλίζει ότι αυτά καταλήγουν σε όσους τα δικαιούνται».