Άνοιξε το ξενοδοχείο «Conrad Athens The Ilisian» – Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

H Hilton ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, σηματοδοτώντας την αναγέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας. Το νέο αυτό ξεκίνημα συμπίπτει με μια συμβολική επέτειο, καθώς το Hilton Αθηνών που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο, υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις 23 Απριλίου του 1963. Ακριβώς 63 χρόνια μετά, το Conrad Athens The Ilisian ανοίγει τις πύλες του ως ένα σύγχρονο Urban Resort στην καρδιά της πόλης.

Η έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας τη φιλοσοφία του brand – ένα κράμα τολμηρού design, σύγχρονης πολυτέλειας και βιωματικής σύνδεσης με τον τόπο – σε μια από τις πιο ιστορικές και πολιτιστικά πλούσιες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ξενοδοχείο διαθέτει ορισμένους από τους πιο άνετους και ευρύχωρους χώρους διαμονής στην πόλη, με συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες. Βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη πισίνα εξωτερικού χώρου της Αθήνας, αλλά και τη σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

Το όνομα THE ILISIAN, εμπνευσμένο από τον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής. Στόχος του THE ILISIAN είναι να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είναι μέρος της ταυτότητας του κτιρίου, προσφέροντας εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ο προορισμός συνδέει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες.

Ένα αθηναϊκό τοπόσημο επαναπροσδιορίζεται

Άμεσα αναγνωρίσιμο απ’ όλες τις γενιές Αθηναίων, το κτίριο όπου στεγάζεται το Conrad Athens The Ilisian είναι βαθιά συνυφασμένο με την κοινωνική και πολιτιστική μνήμη της πόλης.

Στις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο πρωτοπόρος Έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Μόραλης, τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί και αναδεικνύονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Οι συνθέσεις, εμπνευσμένες από το αρχαιοελληνικό θεματολόγιο, ενσωματώνουν σύμβολα όπως η θεά Αθηνά, το πλοίο, ο βωμός με προσφορές, οι αυλητρίδες και το άλογο. Αποδομένα με σύγχρονη εικαστική γραφή, μέσα από καμπύλες, σπείρες και ευθείες γραμμές, συγκροτούν ένα διαχρονικό σύμβολο του ταξιδιού, της επικοινωνίας και της επιστροφής στην πόλη.

Κατά τις βραδινές ώρες, η πρόσοψη αναδεικνύεται μέσα από τον προσεκτικά μελετημένο φωτισμό, την επιμέλεια του οποίου υπογράφει η βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, προσδίδοντας νέα δυναμική και λάμψη στη νυχτερινή εικόνα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects. Στο εσωτερικό, οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί από την AvroKO αναβιώνουν την αισιοδοξία της χρυσής εποχής του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας διατηρημένα mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη. Την επιμέλεια του εικαστικού προγράμματος –και τη διαμόρφωση του lobby σε συνεργασία με την AvroKO– υπογράφει η Mare Studio, ως art consultant και curator του ξενοδοχείου.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens, διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη. Το ξενοδοχείο προσφέρει τη μεγαλύτερη συλλογή από σουίτες στην Αθήνα – τρεις Presidential και μία Royal – ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτιρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση. Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός του κτιρίου είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

Ο Simon Vincent, CBE, President, Europe, Middle East and Africa της Hilton δήλωσε σχετικά με το άνοιγμα: «Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για τη Hilton στην Ευρώπη, με βασικούς παράγοντες ανάπτυξης την αυξημένη ζήτηση των επισκεπτών και τη στρατηγική στροφή στην ποιοτική, δωδεκάμηνη τουριστική ανάπτυξη. Με το χαρτοφυλάκιό μας στην Ελλάδα να έχει αυξηθεί από λίγα ξενοδοχεία πριν από μερικά χρόνια σε πάνω από πενήντα σήμερα, και με ακόμη περισσότερα έργα σε εξέλιξη, η έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στην Αθήνα και την Ελλάδα ως κορυφαίο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό».

Ο Dino Michael, Senior Vice President και Global Category Head της Hilton Luxury Brands, δήλωσε: «Η Αθήνα είναι μία από εκείνες τις σπάνιες πόλεις όπου η ιστορία, η δημιουργικότητα και η σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν και βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Αυτός ο ξεχωριστός συνδυασμός καθιστά την πόλη εξαιρετικά ελκυστική για την Conrad. Σκοπός του Conrad Athens The Ilisian είναι να επαναφέρει στη ζωή ένα εμβληματικό κτίριο με τρόπο που θα σέβεται το παρελθόν του, ενώ ταυτόχρονα θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας».

Ο Νάσος Παπάζογλου, General Manager του Conrad Athens The Ilisian, πρόσθεσε: «Το Hilton Αθηνών άνοιξε τις πόρτες του την ίδια ακριβώς ημέρα, το 1963 και για δεκαετίες διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Αθήνας. Όραμά μας είναι να τιμήσουμε αυτή την κληρονομιά, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ξενοδοχείο ανοιχτό, ζωντανό και σε διαρκή διάλογο με τη σύγχρονη πόλη. Από τον τρόπο που οι επισκέπτες κινούνται στους χώρους, έως το πώς γευματίζουν, χαλαρώνουν και ανακαλύπτουν την Αθήνα, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αυθεντική αίσθηση οικειότητας και σύνδεσης».

Ένας νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της πόλης

Οι επισκέπτες του Conrad Athens The Ilisian περιβάλλονται από ένα δυναμικό γαστρονομικό προορισμό, με εννέα διαφορετικά concepts εστίασης, από τα εστιατόρια και τα bars του ξενοδοχείου έως τα signature venues του προορισμού, που διαμορφώνουν τον ρυθμό της ημέρας και φέρνουν κοντά Αθηναίους και διεθνείς επισκέπτες, από το πρωί έως το βράδυ.

Στην καρδιά του ξενοδοχείου δεσπόζει το Byzantino Grande Brasserie, το οποίο ανοίγει παράλληλα με το Conrad Athens The Ilisian και επανασυστήνεται ως η πρώτη grande brasserie της Αθήνας, σε σχεδιασμό του γραφείου Tristan Auer. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef, Άγγελου Λάντου, με σημαντική εμπειρία, το Byzantino παρουσιάζει ένα μενού που συνδυάζει τη γαλλική και την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν η cheese master, επιμελημένοι συνδυασμοί κρασιών και γλυκές δημιουργίες μέσα από το Byzantino Chocolaterie & Patisserie. Ο Chef ‘Αγγελος Λάντος επιμελείται επίσης το μενού του Athenian Lounge, ενός χώρου που ανοίγει μαζί με το ξενοδοχείο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, με κλασικά cocktails και αγαπημένες γεύσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αργότερα μέσα στη χρονιά, το εμβληματικό Galaxy θα επιστρέψει ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club, επανακτώντας τη θέση του ως ένας από τους πιο iconic rooftop προορισμούς της Αθήνας. Θα πλαισιωθεί από μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων εστιατορικών concepts που κάνουν το ντεμπούτο τους στην Αθήνα στο The Ilisian, καθώς και από το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, το οποίο άνοιξε το 2025, σε σχεδιασμό του γραφείου Yabu Pushelberg.

Επιλογές ευεξίας για το σήμερα

Το Conrad Athens The Ilisian έχει σχεδιαστεί ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός ευεξίας, με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου να απολαμβάνουν πλήρη πρόσβαση στο THE ILISIAN Wellness Floor, το οποίο συγκεντρώνει μια εκτενή γκάμα εμπειριών που συνδυάζουν την άσκηση με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγαλύτερη πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το Green Roof προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και περιλαμβάνει διαδρομή για τρέξιμο 770 μέτρων, υπαίθριο γυμναστήριο και γήπεδο pickleball.

Στους εσωτερικούς χώρους, το Wellness Zone περιλαμβάνει υπερσύγχρονο γυμναστήριο, εξειδικευμένα studios για yoga, pilates, Gyrotonic και spinning, θερμαινόμενη πισίνα, καθώς και εγκαταστάσεις θεραπειών θερμότητας και κρυοθεραπείας, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ευεξίας για επισκέπτες, κατοίκους και μέλη του House of NYNN.

Από τον Μάιο, το Odei Wellness θα προσφέρει στους Αθηναίους μια εξειδικευμένη σειρά θεραπειών προσώπου και σώματος, εμπνευσμένων από τις τελετουργίες της αρχαίας Ελλάδας. Μέσα στη χρονιά, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός Δρ. Κώστας Παπαγεωργίου θα φέρει για πρώτη φορά στην Αθήνα την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του στις θεραπείες μακροζωίας, ενισχύοντας την ολιστική προσέγγιση ευεξίας του THE ILISIAN.

Πρώτη παρουσία του brand Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα

Το Conrad Athens The Ilisian εντάσσεται στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των 50 ξενοδοχείων της Conrad Hotels & Resorts και σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand στην Ελλάδα. Η φετινή χρονιά αποτελεί σημαντική στιγμή για τα Luxury Brands της Hilton, που εισέρχονται στην αγορά δυναμικά, με το άνοιγμα του Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts νωρίτερα μέσα στο μήνα και του Conrad Corfu αργότερα μέσα στο 2026.