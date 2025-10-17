Το σχέδιο του Τραμπ για τον Πούτιν στην Βουδαπέστη – «Από τους κακοποιούς του δρόμου της Χαμάς στον αρχηγό της Μαφίας»

Ενισχυμένοι από έναν θρίαμβο στη Μέση Ανατολή που κέρδισε ακόμη και ορισμένους από τους αμφισβητίες του Ντόναλντ Τραμπ, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου βλέπουν τώρα έναν πρόεδρο που αναμφίβολα στέκεται πλέον ψηλά, αλλά του οποίου η αισιοδοξία μετριάζεται από την ιστορία του με έναν αδάμαστο αντίπαλο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, γράφει η Daily Mail, σε αποκλειστικό της δημοσίευμα για το τρίγωνο Ουάσινγκτον, Κίεβο, Μόσχα.

Το δημοσίευμα στηρίζεται σε πηγές της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρόεδρος Τραμπ, ενισχυμένος από την επιτυχία στην Γάζα, αλλά προβληματισμένος από τoν αμετακίνητο Πούτιν.

Έχει την δυναμική ο Τραμπ

Μια πηγή του Λευκού Οίκου που γνωρίζει τις συζητήσεις γύρω από τη συνάντηση του προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει “φιλόδοξη διάθεση”, ακόμη και αν είναι ρεαλιστής αναφορικά με την ατζέντα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αισθάνεται ότι έχει τη δυναμική με το μέρος του για να το αντιμετωπίσει, αλλά ξέρω ότι είναι εξαιρετικά απογοητευμένος με τον Πούτιν, επειδή πιστεύει ότι τον κάνει να φαίνεται κακός στην παγκόσμια σκηνή. Είναι ακόμη πιο επιφυλακτικός και έτοιμος να χρησιμοποιήσει πιο επιθετικές τακτικές αν χρειαστεί», είπε ο σύμβουλος, περιγράφοντας τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν.

Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Πούτιν σε μια «παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη και οι δύο τους συμφώνησαν σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο η ημερομηνία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο. Αλλά μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Γάζας και η επακόλουθη ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων θα είναι περίπατος στο πάρκο σε σύγκριση με την αδυσώπητη, απρόβλεπτη συμπεριφορά του Πούτιν, λένε αναλυτές στην Daily Mail.

Αφεντικό της μαφίας ο Πούτιν

Ο Πούτιν διοικεί ένα πυρηνικό οπλοστάσιο, ελέγχει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια εξοντωτικού πολέμου στην Ουκρανία. «Ο Πούτιν είναι αφεντικό της μαφίας. Η Χαμάς είναι κακοποιοί του δρόμου», δήλωσε ο Λεν Χοντορκόφσκι, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ο Πούτιν είναι ένας αριστοτέχνης χειριστής… πρώην KGB», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο».

Μετά την παγερή σύγκρουσή τους στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς άσκησαν ανοιχτή κριτική στον Ζελένσκι για αυτό που αποκάλεσαν «έλλειψη ευγνωμοσύνης», η δυναμική μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του έχει ξεπαγώσει.

Οι σχέσεις Τραμπ – Ζελένσκι

Ο Τραμπ έχει μετακινηθεί από μια χαλαρή προσέγγιση με τον Πούτιν σε μια πιο σκληρή στάση, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να διεκδικήσει εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία. Μάλιστα χαρακτήρισε τη Ρωσία “χάρτινη τίγρη” και, για πρώτη φορά, την αποκάλεσε επιτιθέμενη στον πόλεμο.

Ο πρόεδρος Τραμπ φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σηματοδοτώντας μια σαφή στροφή προς την ενίσχυση των αμερικανο-ουκρανικών σχέσεων μετά από μήνες πιέσεων προς το Κίεβο να κάνει συμβιβασμούς στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Μια πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ φέρεται να περιλάμβανε συζητήσεις σχετικά με την πιθανή μεταφορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ στο Κίεβο, θέμα που αναμένεται να επανεξεταστεί κατά τη συνάντησή τους, στην Βουδαπέστη, όπως και στην αποψινή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον πρώην ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας επί Μπάιντεν, η πρόσφατη ισχυρή στάση του Τραμπ στη Γάζα σημαίνει ότι η τακτική της υψηλής πίεσης που ακολουθεί πλέον λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη.

Η πρόκληση της Ουκρανίας

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία παρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό είδος πρόκλησης, παρόλο που ο Τραμπ είπε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ένας πόλεμος που ο Πούτιν θα έπρεπε να έχει κερδίσει σε μια εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει καμία ικανότητα που θα αλλάξει τη δυναμική του πεδίου της μάχης», δήλωσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι ακόμη και προηγμένα συστήματα όπως οι πύραυλοι Τόμαχοκ δεν θα αποτελέσουν μια ασημένια σφαίρα. «Ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία διαθέτει τεράστιο στρατό και τεράστιους πόρους στο πεδίο της μάχης. Αλλά η τεχνολογία της θεωρείται γενικά ότι είναι πολύ κατώτερη από τα δυτικά όπλα που έχουν κατακλύσει την Ουκρανία με την ευγενική χορηγία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζον Σιτιλίδης, ανώτερος συνεργάτης για θέματα εθνικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, παρατήρησε ότι η Ρωσία προωθεί τη στρατιωτική της εκστρατεία με εντυπωσιακό ρυθμό. «Η Ρωσία συνεχίζει να παράγει βλήματα πυροβολικού και προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκπληκτικό ρυθμό, ξεπερνώντας κατά πολύ την παραγωγή της Ουκρανίας ή ακόμη και του ΝΑΤΟ».

Η απομόνωση Πούτιν

Ο Σιτιλίδης, πρώην σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λέει ότι η επιτυχία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή έχει αφήσει τον Πούτιν πιο απομονωμένο διπλωματικά. Ο Πούτιν βασίστηκε στους δεσμούς με το εξασθενημένο πλέον Ιράν και τη Συρία και αποξένωσε το Ισραήλ ευθυγραμμιζόμενος με τις φιλοπαλαιστινιακές δυνάμεις. «Σχεδόν όλοι οι εταίροι του στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Σιτιλίδης.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο Πούτιν είναι απίθανο να εμπλακεί σε πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες εκτός αν γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις, όπως η παραχώρηση της Κριμαίας, των ανατολικών ουκρανικών εδαφών και ο αποκλεισμός της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Εν τω μεταξύ, ένας πρώην αξιωματούχος άμυνας του Μπάιντεν σημείωσε ότι το παράθυρο για την ειρήνη μπορεί να κλείνει και για τις δύο πλευρές, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε θέσει ως προτεραιότητα τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης της Ουκρανίας πριν από τις συνομιλίες.

Παρόλα αυτά, η πηγή υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος (σ.σ και το Κρεμλίνο) μπορεί να πάρει ένα βασικό μάθημα από την πρόσφατη επιτυχία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή: «Οι φίλοι και οι σύμμαχοι έχουν σημασία… Όταν ολόκληρη η περιοχή στρέφεται εναντίον σου, αυτό είναι απίστευτα ισχυρό», είπαν. «Το να στέκεσαι πλάι-πλάι με περισσότερους ανθρώπους είναι ένα απίστευτο μήνυμα σε έναν επιτιθέμενο».