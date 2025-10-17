Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: «Προσπαθούμε διαρκώς να προκαλέσουμε τον θαυμασμό ο ένας στον άλλο»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης το πρωί της Παρασκευής (17/10) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε και για την συνάδελφό του και επί είκοσι ένα χρόνια συνοδοιπόρο του σε αυτή την ζωή, Αθηνά Μαξίμου. Ο ηθοποιός τόνισε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο θαυμασμός στη σχέση τους και εξομολογήθηκε ότι προσπαθούν διαρκώς να προκαλέσουν αυτό το όμορφο συναίσθημα ο ένας στον άλλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε πως: «Έχουμε κάνει πολλές, αμέτρητες δουλειές μαζί, σχεδόν δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω ότι η σχέση μας ξεκίνησε σχεδόν από μία παράσταση που παίζαμε μαζί.

Είμαστε μαζί είκοσι ένα χρόνια, κλείνουμε είκοσι ένα χρόνια τον Γενάρη. Είμαστε δύο άνθρωποι πολύ έντονοι, έχουμε προσωπικότητα αυθύπαρχτη και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας, να συγκρουστούμε και μερικές φορές οι συνάδελφοι λένε “πώς συγκρούεστε έτσι την ώρα της πρόβας;”. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια μας και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι και έχουμε πει την γνώμη μας».

Επιπλέον, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Ο θαυμασμός είναι η μόνη λέξη. Μόνο θαυμασμός! Αν σε θαυμάζει ο άνθρωπός σου είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να έχεις στη ζωή σου!

Η στιγμή που χάνει ο σύντροφός σου τον θαυμασμό του για σένα, είναι μία στιγμή που πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια. Και εμείς προσπαθούμε διαρκώς με την Αθηνά να προκαλέσουμε τον θαυμασμό ο ένας στον άλλο. Όχι επίτηδες, απλώς να κάνουμε πράγματα που είναι ο άλλος περήφανος για εμάς!».