Αιμίλιος Χειλάκης: «Το ζήτημα στις σχέσεις δεν είναι να σου ανήκει ο άλλος αλλά να αφεθείς να του ανήκεις»

Αθηνά Μαξίμου - Αιμίλιος Χειλάκης

Για τη διαχείριση των κρίσεων μέσα στη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;». Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στο πλατό και μίλησε ανοιχτά για τη μεταξύ τους ισορροπία και τα «μυστικά» που τους κρατούν δυνατούς όλα αυτά τα χρόνια.

Η αρχή έγινε από την Αθηνά Μαξίμου, η οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι δυο τους αντιμετωπίζουν τις δύσκολες στιγμές. Όπως είπε: «Νομίζω ότι στις κρίσεις παίρνουμε χώρο και χρόνο. Αυτό νομίζω, γιατί όταν υπάρχει μια κρίση ο καθένας χρειάζεται χρόνο να σκεφτεί. Δεν μας αγχώνει ο χρόνος γιατί είναι συστατικό το οποίο υπάρχει στη ζωή μας καθημερινά».

Η ηθοποιός συνέχισε εξηγώντας πως σε κάθε σχέση είναι απαραίτητο να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για αυτοκριτική και επαναπροσδιορισμό. «Οπότε χρειάζεται ένας άνθρωπος, όταν είναι σε μια φάση κρίσης, να σκεφτεί ενδεχομένως τι του λείπει, ποιο είναι το παράπονό του, τι επιθυμεί και τι δεν επιθυμεί πια. Δηλαδή χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός του καθενός ξεχωριστά και της κοινής αντίληψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος πρόσθεσε τη δική του οπτική για τη συναισθηματική ισορροπία και εμπιστοσύνη μέσα σε μια σχέση. «Το ζήτημα δεν είναι να σου ανήκει ο άλλος αλλά να αφεθείς να του ανήκεις. Δηλαδή να μη νιώθεις ότι είσαι εσύ ο άνθρωπος που κρατάει τα ηνία, να πεις “πάρ’ τα, οδήγησέ με, αφήνομαι πάνω σου”», σημείωσε ο γνωστός ηθοποιός.

