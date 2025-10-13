Τραγωδία στη Γκάνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, εκ των οποίων 11 παιδιά, ύστερα από ανατροπή βάρκας σε λίμνη

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν μια βάρκα ανετράπη σε λίμνη στη βορειοανατολική Γκάνα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λίμνη Βόλτα, στην περιφέρεια Κράτσι Γουέστ της περιοχής Ότι. Όπως γνωστοποίησε η Αρχή Ναυσιπλοΐας της Γκάνας (GMA), τα θύματα είναι 11 παιδιά ηλικίας από 2 έως 14 ετών — πέντε αγόρια και έξι κορίτσια. Μαζί τους ταξίδευαν και ενήλικες έως 64 ετών, από το χωριό Οκούμα με προορισμό το Μπόβιμε, όταν η βάρκα αναποδογύρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μόνο τέσσερις ενήλικες κατάφεραν να σωθούν.

Preliminary reports from the Ghana Maritime Authority (GMA) indicate the cause of the disaster was a “critical and unacceptable breach of safety standards,” specifically that the boat was “grossly overloaded beyond its safe operational capacity”. pic.twitter.com/iUkCmhZBHw — #3FM927📻 (@3fm927) October 12, 2025

Η GMA χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας», επισημαίνοντας πως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο. Στο σημείο έχει σταλεί ειδική ομάδα διερεύνησης, στην οποία συμμετέχει και προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι αρχές σχεδιάζουν τη σύσταση ειδικής επιτροπής σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, ενώ θα ξεκινήσει εκστρατεία αυστηρού ελέγχου για την ασφάλεια στις λίμνες. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στα όρια επιβατών και στη χρήση σωσιβίων, μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Τα ναυτικά δυστυχήματα στη λίμνη Βόλτα είναι συχνό φαινόμενο, με βασικά αίτια την υπερφόρτωση και τις συγκρούσεις με βυθισμένους κορμούς δέντρων. Τον περασμένο Αύγουστο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο περιστατικό, ενώ τον Μάιο του 2023, 18 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος τους προσέκρουσε σε βυθισμένο κορμό.

Η Αρχή Ναυσιπλοΐας υπογράμμισε πως «παραμένει αποφασισμένη να εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια της τραγωδίας και να εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν».

Πηγή: AFP