Φοινικούντα: Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη της διπλής δολοφονίας – Τα λάθη, οι κάμερες και το σκούτερ με την πλαστή πινακίδα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, στην Μεσσηνία, και οι αρχές φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ του εγκλήματος, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του καλού φίλου του και επιστάτη, ο οποίος έτρεξε να σωθεί αλλά δεν πρόλαβε.

Υπενθυμίζεται ότι αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος ήταν ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος έχει δώσει από την πρώτη στιγμή κατάθεση στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και έχει περιγράψει τον εκτελεστή.

Μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., είναι εάν ο εκτελεστής έδρασε μόνος του, εάν είχε συνεργό που τον βοήθησε με κάποιον τρόπο να σκοτώσει τους δύο άνδρες και εάν είχε λάβει εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου.

Κάποια κρίσιμα λάθη που φαίνεται πως έκανε ο νεαρός δράστης φαίνεται να οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα, ότι αποκλείεται να σχετίζεται με υπόθεση του οργανωμένου εγκλήματος. Το σενάριο της ύπαρξης ηθικού και φυσικού αυτουργού, είναι αυτό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία 24ωρα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Μεσσηνία- διπλή δολοφονία

Οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο του εκτελεστή και συγκεντρώνουν στοιχεία για το κίνητρο του εγκλήματος, που πιθανότατα θα είναι και το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει σε οικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά και σε πιθανές προσωπικές διαφορές του ιδιοκτήτη και ίσως του συνεργάτη του, με κάποιο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου».

Τα προηγούμενα 24ωρα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τουλάχιστον δύο άτομα ώστε να εξετάσουν εάν σχετίζονται με το έγκλημα,. ωστόσο, δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

 

Με πλαστή πινακίδα το σκούτερ

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δράστης είναι ένα άτομο νεαρής ηλικίας, που χρησιμοποίησε ένα σκούτερ προκειμένου να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε Μεσσηνία, Ηλεία, Κορινθία και Δυτική Αττική.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο νεαρός μοτοσικλετιστής ακολούθησε μία δαιδαλώδη διαδρομή οδηγώντας το λευκό σκούτερ, που φέρει πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας. Ο αριθμός κυκλοφορίας του σκούτερ αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής και προσπαθούν να βρουν το σημείο, όπου το έκρυψε όταν έφτασε στην Αττική.

Σημειώνεται ότι με βάση και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα ο αναβάτης του σκούτερ, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν με την περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας.

Ταιριάζουν, επίσης και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο επιχειρηματία, στο σπίτι του στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την επίθεση, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όπως και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ωστόσο ήταν διαφορετική από το σκούτερ που χρησιμοποίησε για την διαφυγή του μετά την διπλή εκτέλεση.

Τσούκαλης: Το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε φυσικό και ηθικό αυτουργό

Ο έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο εκτελεστής δεν είναι άνθρωπος απο το περιβάλλον των θυμάτων και πιθανόν υπάρχει ένας φυσικός και ένας ηθικός αυτουργός.

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star, ο κ. Τσούκαλης τόνισε αρχικά ότι «δεν πιστεύω -σε ποσοστό 99%- ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε κάτι με τα δύο θύματα θα το γνώριζε ο ανιψιός. Επομένως δεν είναι ένας άνθρωπος από το περιβάλλον. Το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε φυσικό και ηθικό αυτουργό». Τόνισε, επίσης, ότι ο συνεργός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στη Φοινικούντα.

Αναφέρθηκε και στις προηγούμενες επιθέσεις κατά του 68χρονου επιχειρηματία, διατυπώνοντας το ερώτημα: «Γιατί δεν τον σκότωσε; Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και δεν το πέρασε;».

Ο Γιώργος Τσούκαλης εκτίμησε ότι ο δράστης έχει κάνει πολλά λάθη και οι αστυνομικές αρχές έχουν πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Σχολίασε επίσης ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πράττουν πολύ σωστά που δεν διαρρέουν κρίσιμα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι προτάσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργε...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:29 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Ζάκυνθο: Μεθυσμένος συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα στον Λαγανά

Από θαύμα σώθηκε το βράδυ της Κυριακής ένας διανομέας στον Λαγανά Ζακύνθου, όταν αυτοκίνητο πο...
22:49 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 14 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου λόγω της εκτέλεσης εργασιών από 22.00 το βράδυ  έως τις 06.00 το πρωί τ...
22:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

Αγωνία επικρατεί για την τύχη μίας 52χρονης, που εξαφανίστηκε το Σάββατο (11/10) από την Θεσσα...
22:24 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια – Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το βράδυ της Κυριακής (12/10) στην Εύ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης