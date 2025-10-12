Σοβαρό τροχαίο στην Ζάκυνθο: Μεθυσμένος συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα στον Λαγανά

Από θαύμα σώθηκε το βράδυ της Κυριακής ένας διανομέας στον Λαγανά Ζακύνθου, όταν αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω του με σφοδρότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι πλαγιομετωπική και εξαιρετικά δυνατή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του αυτοκινήτου, Βούλγαρος υπήκοος, χτύπησε τόσο δυνατά τον δικυκλιστή, που τον εκτόξευσε σε ύψος άνω των δύο μέτρων. Το μοτοποδήλατο του διανομέα εκτινάχθηκε σχεδόν 100 μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης, στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινούνταν. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και σταμάτησε μόνο όταν προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Ζακύνθου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, ευτυχώς, τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του οχήματος, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε πολύ υψηλά επίπεδα αλκοόλ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.