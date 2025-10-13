Μεξικό: Στους 44 ανήλθαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Μεξικό: Στους 44 ανήλθαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας στο Μεξικό έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες, καθώς έφτασε τους 44 νεκρούς, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ομάδες της πολιτικής προστασίας και μονάδες του στρατού συνέχιζαν, με πολλές δυσκολίες, τις προσπάθειες να ανοίξουν δρόμους ώστε να φτάσουν σε χωριά που έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό, ο οποίος ανερχόταν σε 41 νεκρούς. Οι πολιτείες που θρηνούν τα περισσότερα θύματα και έχουν υποστεί τις πιο εκτεταμένες ζημιές είναι η Βερακρούς (18 νεκροί), η Ιδάλγο (16) και η Πουέμπλα (9). Ένας θάνατος αναφέρθηκε επίσης στην Κερέταρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση «επιταχύνει τις προσπάθειες» να φτάσει στις «πληγείσες περιοχές» και να βοηθήσει τους κατοίκους, τονίστηκε σε ανακοίνωσή της.

Οι περιοχές της οροσειράς Ανατολική Σιέρα Μάδρε, που εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή στον Κόλπο του Μεξικού, επλήγησαν από τροπική καταιγίδα, η οποία προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη.

Ποτάμια υπερχείλισαν, ολόκληρα χωριά πλημμύρισαν, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, δρόμοι και γέφυρες κατακλύστηκαν ή κατέρρευσαν, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Η νεφοκάλυψη διαλύθηκε τελικά χθες, επιτρέποντας να ενταθούν οι προσπάθειες για το άνοιγμα των ορεινών δρόμων και την αποστολή βοήθειας σε μικρές κοινότητες.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας κατέβαλαν προσπάθειες να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στα νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να διανύσουν χιλιόμετρα με τα πόδια· κάποιοι για να φτάσουν σε αποκομμένες κοινότητες προκειμένου να μάθουν νέα των συγγενών τους, και άλλοι για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, αναμενόταν χθες σε πληγείσες περιοχές. «Η εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων συνεδριάζει μόνιμα», τόνισε μέσω X η αρχηγός του κράτους, η οποία διέταξε το Σάββατο την άμεση αποστολή 10.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων για να συνδράμουν τους πλημμυροπαθείς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

