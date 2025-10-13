Εθνική Ελλάδας: Τετ α τετ του Μάκη Γκαγκάτση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Δεν τίθεται θέμα παραίτησης

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μάκης Γκαγκάτσης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε σύντομη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά την οποία του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα απομάκρυνσής του από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Η συνάντηση αυτή ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου, όπου είχε αναφέρει ότι προτίθεται να συζητήσει με τη διοίκηση της ΕΠΟ για το μέλλον του στην ομάδα, προκαλώντας κινητοποίηση στα στελέχη της Ομοσπονδίας.

Στη συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες, ο Μάκης Γκαγκάτσης διαβεβαίωσε εκ νέου τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πως απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της διοίκησης και πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία. Τόνισε μάλιστα ότι ο Σέρβος προπονητής είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει στην Εθνική ομάδα.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ υπογράμμισε ότι η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναγνώρισε τη δουλειά και τη συνέπεια που έχει επιδείξει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Γιοβάνοβιτς είναι ο καλύτερος προπονητής για την Εθνική ομάδα, επισημαίνοντας πως η διοίκηση βρίσκεται στο πλευρό του τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

