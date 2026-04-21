Euroleague: Με Βαλένθια στα playoffs ο Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα των αγώνων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μονακό με 87-79, δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατέλαβε οριστικά την 7η θέση στη Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκλεισε με αυτόν τον τρόπο τη θέση της στην τελική φάση και πλέον στρέφει την προσοχή της στα playoffs.

Στην επόμενη φάση, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, η οποία αποτελεί την έκπληξη της διοργάνωσης και διαθέτει, βάσει ψηφοφορίας, τον καλύτερο προπονητή της λίγκας. Οι πράσινοι θα μπουν στη σειρά με μειονέκτημα έδρας, καθώς τα δύο πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στην Ισπανία στις 28 και 30 Απριλίου.

Η σειρά θα μεταφερθεί στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί το τρίτο παιχνίδι το διήμερο 5-6 Μαΐου. Ο νικητής θα προκύψει στις τρεις νίκες, ενώ το τέταρτο και το πέμπτο ματς, εφόσον χρειαστούν, θα γίνουν στις 7-8 Μαΐου και στις 12-13 Μαΐου αντίστοιχα.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από τη συγκεκριμένη σειρά θα αντιμετωπίσει στο Final 4 της Αθήνας τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ ΜαδρίτηςΧάποελ Τελ Αβίβ. Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο T-Center Athens.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται απαιτητική, καθώς η ελληνική ομάδα ηττήθηκε και στα δύο παιχνίδια με τους Ισπανούς στην κανονική περίοδο. Στο πρώτο ματς, στην Αθήνα, έχασε με 79-89 νωρίς στη σεζόν, ενώ στο δεύτερο, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε, γνώρισε βαριά ήττα με 102-84. Τα δεδομένα αυτά ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας, χωρίς όμως να αλλάζουν τον στόχο της πρόκρισης.

Αγώνας Έδρα Ημερομηνία
1ο ματς Ισπανία 28 Απριλίου
2ο ματς Ισπανία 30 Απριλίου
3ο ματς Αθήνα 5-6 Μαΐου
4ο ματς (αν χρειαστεί) 7-8 Μαΐου
5ο ματς (αν χρειαστεί)
Αποτελέσματα κανονικής περιόδου Σκορ
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

