Θησαυροί μέσα στις στάχτες: Μεγάλη φωτιά σε αρχαία ελληνική πόλη αποκάλυψε «πορτοφόλια» γεμάτα νομίσματα – Ανάμεσά τους και πλαστά

Η ιστορία της αρχαίας Φαναγόρειας, της σημαντικότερης αρχαίας ελληνικής πόλης σε ρωσικό έδαφος, φαίνεται να “πάγωσε” στον χρόνο μέσα από μια ξαφνική καταστροφή που σφράγισε την τύχη των κατοίκων της.

Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως μοναδικά ευρήματα που μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε τις τελευταίες στιγμές της μητρόπολης του Βοσπόρου πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 6ου αιώνα.

Ανάμεσα στα ερείπια, τα χαμένα πορτοφόλια των κατοίκων αποκαλύπτουν μια συναρπαστική εικόνα της καθημερινότητας και της οικονομίας της Ύστερης Αρχαιότητας.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη από τη νότια Ρωσία ρίχνει νέο φως στην καθημερινή ζωή της Ύστερης Αρχαιότητας

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη Φαναγόρεια έφεραν στο φως αρκετές, μικρές ομάδες νομισμάτων, υπολείμματα από πορτοφόλια που έπεσαν κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής πυρκαγιάς στα μέσα του 6ου αιώνα μ.Χ.

Ανάμεσά τους δεν υπήρχαν μόνο αρχαία νομίσματα που κυκλοφορούσαν για μεγάλο διάστημα, αλλά και πλαστά ή «κίβδηλα» κομμάτια. Τα ευρήματα προσφέρουν μια σπάνια, σχεδόν προσωπική ματιά στις τελευταίες στιγμές μιας κοινότητας που βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ξαφνική καταστροφή.

Θησαυροί μέσα στις στάχτες

Οι ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών μεταξύ 2023 και 2024 στην «Κάτω Πόλη», μια περιοχή ήδη γνωστή για την πυκνή αστική της δόμηση και τα θρησκευτικά της κτίρια.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών από τους αρχαιολόγους Mikhail Abramzon και Sergey Ostapenko, οι ομάδες νομισμάτων αποτελούν το περιεχόμενο τουλάχιστον τεσσάρων πορτοφολιών που χάθηκαν μέσα στο χάος, καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν μια καταστροφική πυρκαγιά.

Μια πόλη στο σταυροδρόμι των αρχαίων πολιτισμών

Η Φαναγόρεια δεν ήταν ένας συνηθισμένος οικισμός. Ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες αποίκους και εξελίχθηκε γρήγορα σε σημαντικό κέντρο της χερσονήσου Ταμάν, στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική.

Μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ., έγινε μέρος του ισχυρού Βασιλείου του Βοσπόρου, λειτουργώντας ως το διοικητικό κέντρο των ασιατικών εδαφών του. Για αιώνες, η πόλη άκμασε ως ένα πολιτιστικό και εμπορικό σταυροδρόμι που συνέδεε τον ελληνικό κόσμο με τους πληθυσμούς των στεπών και τις ανατολικές εμπορικές οδούς.

Οι κλασικοί συγγραφείς θεωρούσαν μάλιστα το γειτονικό πορθμό του Κερτς ως το συμβολικό σύνορο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η γεωπολιτική του σημασία εξασφάλισε την επιβίωση της Φαναγόρειας μέχρι και την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, πολύ μετά την παρακμή πολλών άλλων αρχαίων πόλεων.

Φωτιά, πολιορκία και αναπάντεχες απώλειες

Το στρώμα στο οποίο βρέθηκαν τα πορτοφόλια αντιστοιχεί σε ένα γεγονός βίαιης καταστροφής που χρονολογείται μεταξύ 545 και 554 μ.Χ. Τα αρχαιολογικά και κειμενικά τεκμήρια ταυτίζονται απόλυτα.

Ένα νόμισμα που κόπηκε επί Ιουστινιανού Α’ (βασ. 527–565 μ.Χ.) παρέχει ένα terminus post quem (χρονικό όριο μετά το οποίο συνέβη το γεγονός), ενώ ο ιστορικός Προκόπιος ο Καισαρεύς περιγράφει την καταστροφή της Φαναγόρειας και των γειτονικών πόλεων στο έργο του «Υπέρ των πολέμων λόγοι».

Οι ανασκαφές στην «Κάτω Πόλη» αποκάλυψαν τα ερείπια ενός συναγωγικού συγκροτήματος, περιβάλλοντα κτίρια βοηθητικής χρήσης και μια εβραϊκή συνοικία – όλα κατεστραμμένα από την ίδια πυρκαγιά.

Σε κοντινή απόσταση, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πολυάριθμα λίθινα βλήματα, που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν σε πολιορκητικές μηχανές. Αυτές οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν ότι η φωτιά δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επίθεσης.

Οι κάτοικοι ενδέχεται να αναζήτησαν καταφύγιο εντός των τειχών της συναγωγής καθώς η πόλη δεχόταν επίθεση. Μέσα σε αυτό το χάος, οι άνθρωποι έχασαν ό,τι κρατούσαν. Τα πορτοφόλια, πιθανότατα κατασκευασμένα από δέρμα ή ύφασμα, δεν επέζησαν από τη φωτιά ή τους αιώνες που ακολούθησαν.

Αυτό που απέμεινε ήταν συμπαγείς ομάδες νομισμάτων, διατηρημένες στο στρώμα καταστροφής ακριβώς στο σημείο όπου έπεσαν.

Μετριοπαθής πλούτος – μοναδικές πληροφορίες

Κάθε πορτοφόλι περιείχε από τρεις έως δέκα χάλκινους στατήρες, νομίσματα που αρχικά κόπηκαν από τους ηγεμόνες του Βασιλείου του Βοσπόρου. Με καθαρά οικονομικούς όρους, επρόκειτο για μικρά ποσά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κάτοχοί τους ήταν απλοί κάτοικοι της πόλης και όχι μέλη της ελίτ. Ωστόσο, η ιστορική τους σημασία είναι αξιοσημείωτη.

Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παλαιότητα των νομισμάτων. Το Βασίλειο του Βοσπόρου είχε σταματήσει την κοπή αυτών των χάλκινων στατήρων περισσότερα από 200 χρόνια πριν από την πυρκαγιά, γύρω στο 341–342 μ.Χ.

Παρά ταύτα, νομίσματα που εκδόθηκαν υπό την ηγεμονία βασιλέων όπως ο Ραδαμσάδης, ο Θοθώρσης και ο Ρησκούπορις ΣΤ’, εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν τον 6ο αιώνα.

Αυτή η παρατεταμένη χρήση υποδηλώνει ένα ανθεκτικό τοπικό νομισματικό σύστημα, που ενδεχομένως οφειλόταν στην περιορισμένη πρόσβαση σε νέα νομίσματα ή στη συνεχή εμπιστοσύνη σε ένα οικείο νόμισμα.

Σε μια παραμεθόρια οικονομία όπως αυτή της Φαναγόρειας, τα παλαιότερα νομίσματα μπορεί να παρέμεναν χρηστικά πολύ μετά την επίσημη παύση της κοπής τους.

Πλαστά νομίσματα και η πίεση που δέχεται η τοπική οικονομία

Ένα από τα πορτοφόλια αποκάλυψε μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: πλαστά νομίσματα. Αυτές οι απομιμήσεις μοιάζουν πολύ με τους στατήρες του Ρησκούπορι ΣΤ‘, αλλά φέρουν αδρά πορτρέτα και ανορθόγραφες επιγραφές.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι όλα τα πλαστά νομίσματα φαίνεται να έχουν παραχθεί από την ίδια μήτρα. Αυτή η ομοιομορφία υποδηλώνει μια τοπική παραγωγή, πιθανότατα λίγο πριν από την καταστροφή της πόλης.

Αντί για κειμήλια μιας παλαιότερης περιόδου, αυτά τα πλαστά νομίσματα ίσως αντανακλούν την οικονομική πίεση που δέχτηκε η Φαναγόρεια κατά τις τελευταίες της δεκαετίες. Η παρουσία παραχαραγμένου νομίσματος υποδηλώνει μια κατάρρευση του κεντρικού ελέγχου ή έλλειψη επίσημων νομισμάτων, γεγονός που οδήγησε σε αναζήτηση τοπικών λύσεων.

Αυτά τα στοιχεία αμφισβητούν προηγούμενες υποθέσεις ότι παρόμοιες απομιμήσεις χρονολογούνταν στα μέσα του 4ου αιώνα. Αντίθετα, τα ευρήματα της Φαναγόρειας μεταθέτουν την παραγωγή τους στον 6ο αιώνα, προσφέροντας ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τις νομισματικές πρακτικές στην περιοχή.

Παραμέληση και εγκατάλειψη

Η καταστροφή αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής. Μετά την καταστροφή στα μέσα του 6ου αιώνα, η Φαναγόρεια εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό για περίπου 130 χρόνια. Όταν η τοποθεσία επανακατοικήθηκε, αυτό έγινε από το Χαγανάτο των Χαζάρων, μια ισχυρή πολιτική οντότητα που ήλεγχε αχανείς εκτάσεις σε όλη την ευρασιατική στέπα.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιουδαϊσμός κατείχε επίσημο καθεστώς εντός της ελίτ των Χαζάρων, και ένας νέος οικισμός αναδύθηκε πάνω στα ερείπια της προγενέστερης εβραϊκής συνοικίας. Η συνέχεια αυτή, χτισμένη πάνω στα στρώματα της καταστροφής, προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην περίπλοκη πολιτισμική ιστορία της Φαναγόρειας.

Η πόλη έπαψε τελικά να υφίσταται στις αρχές του 10ου αιώνα, περίπου την εποχή που ο πρίγκιπας του Κιέβου, Όλεγκ του Νόβγκοροντ, εξεστράτευσε εναντίον των Χαζάρων.

Μέχρι τότε, η Φαναγόρεια είχε ήδη χάσει την παλιά της αίγλη, με τα ερείπιά της να ενσωματώνονται σταδιακά στο τοπίο.

Μια στιγμή που πάγωσε στον χρόνο

Τα πορτοφόλια της Φαναγόρειας είναι μικρά ευρήματα, που εύκολα παραβλέπονται δίπλα σε μνημειακή αρχιτεκτονική ή πλούσιους τάφους. Ωστόσο, φέρουν ένα σπάνιο συναισθηματικό βάρος. Αντιπροσωπεύουν άτομα που βρέθηκαν σε μια στιγμή κρίσης, με τα προσωπικά τους αντικείμενα να χάνονται μέσα στη σύγχυση της φωτιάς και της σύγκρουσης.

Ευρύτερα, η ανακάλυψη αναδεικνύει πώς ο υλικός πολιτισμός μπορεί να φωτίσει τα βιώματα των απλών ανθρώπων. Τα νομίσματα, που συχνά μελετώνται μεμονωμένα, εδώ αφηγούνται μια πιο ανθρώπινη ιστορία — μια ιστορία συνέχειας, προσαρμογής και ξαφνικής απώλειας.

Στο τέλος, αυτά τα διάσπαρτα νομίσματα κάνουν κάτι παραπάνω από το να τεκμηριώνουν μια οικονομία. Διασώζουν μια φευγαλέα στιγμή όπου μια ακμάζουσα πόλη, σμιλευμένη από αιώνες ιστορίας, σηματοδότησε το τέλος της ζωής της.