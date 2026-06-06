To Ιράν ζητεί το «ξεπάγωμα» 24 δισ. δολαρίων για την υπογραφή συμφωνίας – «Είναι ένα τεστ για τον Τραμπ»

Το ζήτημα των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό αποτελεί το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τη λήξη του πολέμου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο CNN ότι «αν (ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ) θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκ. δολάρια αποτελούν τεστ» για την αξιοπιστία του.

Οι αμερικανικές κυρώσεις που πλήττουν το Ιράν εδώ και δεκαετίες έχουν προκαλέσει βαθιές πληγές στην οικονομία του. Το καθεστώς αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όταν τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στο εξωτερικό «πάγωσαν» με απόφαση της Ουάσινγκτον, στερώντας έκτοτε πολύτιμους πόρους από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το τεστ για να ανοίξει ο δρόμος

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα για το ακριβές μέγεθος των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, μέσα ενημέρωσης της χώρας τα υπολογίζουν μεταξύ 100 και 123 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι η επιστροφή μέρους αυτού του τεράστιου ποσού αποτελεί απαράβατο όρο για την υπογραφή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Είναι ένα τεστ το οποίο οι ΗΠΑ πρέπει να περάσουν ώστε να ανοίξει ο δρόμος» προς μια συμφωνία, τόνισε ο Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης – του επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν. «Είναι δικά μας χρήματα, όχι των ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας μια σύγκρουση που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία λόγω της επέκτασής της στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή με τα ιρανικά αντίποινα.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, χάρη στη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ωστόσο οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό για τους υδρογονάνθρακες που ελέγχεται από το Ιράν. Ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «επεκτείνει τη σύγκρουση» πέρα από τον Κόλπο εάν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες.

«Θα δώσουμε άλλη διάσταση στο πόλεμο εξαπολύοντας επιθέσεις σε άλλες αμερικανικές βάσεις από αυτές στις οποίες έχουμε επιτεθεί μέχρι στιγμής», υπογράμμισε, αν και εκτίμησε ότι «η πιθανότητα ενός πολέμου είναι μικρή».

Αιχμές του Ιράν για τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) θα πρέπει ν’ αποφύγει την μετατροπή των τεχνικών αναφορών “σε εργαλεία άσκησης πολιτικής πίεσης”, εάν επιθυμεί να συνεισφέρει σε μία διπλωματική λύση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απώλεια της εποπτείας της ΔΥΑΕ σε μερικές εγκαταστάσεις προκλήθηκε από επιθέσεις κι όχι από την έλλειψη συνεργασίας από τη μεριά του Ιράν, προσθέτοντας ότι η ΔΥΑΕ χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πηγή πληροφοριών: Reuters/ AFP