Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας λειτούργησε ως θρυαλλίδα για τη Νέα Αριστερά

Για έντονη ρευστότητα και διαδικασία ανασύνθεσης στον χώρο της Κεντροαριστεράς έκανε λόγο ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενώ υποστήριξε ότι η πολυδιάσπαση συνοδεύεται ταυτόχρονα και από προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του πολιτικού τοπίου.

Όπως ανέφερε, «τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ ρευστά», επισημαίνοντας ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις και επανατοποθέτηση των κομμάτων απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο κ. Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά ακολουθεί αυτόνομη πορεία, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση προγραμματικών συγκλίσεων. «Προσερχόμαστε δημόσια με μια τοποθέτηση για συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένα σημεία», είπε, αναφέροντας ως βασικούς άξονες τη στέγαση, την ενέργεια, την ακρίβεια, τη φορολογία και την ειρήνη.

Ανοιχτό κάλεσμα σε δυνάμεις της Αριστεράς

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η πρόσκληση συνεργασίας απευθύνεται σε πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινό προγραμματικό πλαίσιο. «Με όσους επιθυμούν προγραμματικά να συζητήσουν μαζί μας και να βρούμε έναν κοινό τόπο», σημείωσε, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Αριστεράς στην κοινωνία και στο Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο που έχει κινηθεί τα προηγούμενα χρόνια ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος, επισημαίνοντας ότι η απώλεια δυναμικής οφείλεται και σε πολιτικές επιλογές. «Η Αριστερά έγινε πλειοψηφική όταν μίλησε καθαρά και συγκρούστηκε», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχετική ερώτηση γιατί διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς απάντησε πως αυτό συνέβη γιατί «εμφανίσθηκε ο κύριος Τσίπρας και λειτούργησε ως θρυαλλίδα».

Κριτική για τον τρόπο πολιτικής έκφρασης

Ο κ. Σακελλαρίδης άσκησε κριτική και στον τρόπο πολιτικής παρουσίας των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι η περίοδος απαιτεί σαφήνεια και όχι «στρογγυλοποιήσεις».

«Δεν είναι περίοδος να πηγαίνεις με στρογγυλεμένες, κενές προτάσεις που προσπαθούν να είναι ευχάριστες σε όλα τα ακροατήρια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα και αναζητά συγκεκριμένες λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε την εκλογική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και στον τρόπο που πολιτεύτηκε το προηγούμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνεργασιών, σημείωσε ότι τόσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να κινηθούν αυτόνομα, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. «Αυτό που βλέπουμε είναι μια κοκορομαχία για τη δεύτερη θέση που δεν αφορά τον κόσμο της Αριστεράς», σχολίασε, εκτιμώντας ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν δίνει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα, διατύπωσε την άποψη ότι, εφόσον υπήρχε ουσιαστική βούληση για πολιτική αλλαγή, τα μεγαλύτερα κόμματα του χώρου θα μπορούσαν να συνεργαστούν. «Αν πραγματικά επιθυμούν να ανατρέψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το πιο ισχυρό μήνυμα θα ήταν μια συνεργασία μεταξύ τους», ανέφερε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο υπήρξε στενός συνεργάτης στο παρελθόν, ο κ. Σακελλαρίδης εμφανίστηκε αποστασιοποιημένος, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πλέον τα ζητήματα πολιτικά και όχι προσωπικά.

«Μετά από τόσα χρόνια τα βλέπω αποστασιοποιημένα σε σχέση με τα πρόσωπα», είπε, σημειώνοντας ότι σέβεται τις επιλογές των στελεχών που κινούνται προς άλλες κατευθύνσεις, χωρίς όμως να συμμερίζεται την ίδια στρατηγική.

Κατέληξε τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τη Νέα Αριστερά παραμένει η διαμόρφωση σαφούς πολιτικού λόγου και η ενεργή παρουσία στην κοινωνία, ως προϋπόθεση για την επανασύνδεση της Αριστεράς με τους πολίτες.