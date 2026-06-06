Μέση Ανατολή: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κουβέιτ, στοχεύοντας το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ το Μπαχρέιν αναχαίτισε πυραύλους και drones, χαρακτηρίζοντας τα ιρανικά πλήγματα ως "κατάφωρη επίθεση". Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν αποτελούν απάντηση σε αμερικανικό βομβαρδισμό ιρανικού εδάφους.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κουβέιτ
Φωτό αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση κατά του Κουβέιτ εξαπέλυσε σήμερα Σάββατο το Ιράν, με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.
  • Την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κι αρκετά drones των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
  • Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα “κατάφωρη επίθεση”, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι ήταν απάντηση σε αμερικανικό βομβαρδισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέα επίθεση κατά του Κουβέιτ φαίνεται πως εξαπέλυσε σήμερα Σάββατο το Ιράν. Ο στόχος ήταν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το διεθνές αεροδρόμιο.

CENTCOM: Το Ιράν εκτόξευσε εφτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν

Πρόκειται για συνέχεια των βραδινών πληγμάτων με το Κουβέιτ να καταγγέλλει την νέα επίθεση.

Την ίδια ώρα και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κι αρκετά drones των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά του Ιράν – Κατάρριψη 4 drones και πλήγματα σε ραντάρ από τις ΗΠΑ

Μπαχρέιν: Για “κατάφωρη επίθεση” κάνει λόγο το ΥΠΕΞ μετά τα ιρανικά πλήγματα

Νωρίτερα, το Μπαχρέιν, που είχε γίνει στόχος ιρανικής επίθεσης ξανά αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ “κατάφωρη επίθεση”, προσθέτοντας ότι αναχαίτισε επτά πυραύλους.

“Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει έντονα αυτές τις νέες επιθέσεις”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. “Αυτή η κατάφωρη επίθεση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών”, σημείωσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει στη διάρκεια της νύκτας ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, και εναντίον του αρχηγείου του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση για τον αμερικανικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ