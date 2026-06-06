Μέση Ανατολή: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

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Νέα επίθεση κατά του Κουβέιτ φαίνεται πως εξαπέλυσε σήμερα Σάββατο το Ιράν. Ο στόχος ήταν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το διεθνές αεροδρόμιο.

Πρόκειται για συνέχεια των βραδινών πληγμάτων με το Κουβέιτ να καταγγέλλει την νέα επίθεση.

Την ίδια ώρα και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κι αρκετά drones των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μπαχρέιν: Για “κατάφωρη επίθεση” κάνει λόγο το ΥΠΕΞ μετά τα ιρανικά πλήγματα

Νωρίτερα, το Μπαχρέιν, που είχε γίνει στόχος ιρανικής επίθεσης ξανά αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ “κατάφωρη επίθεση”, προσθέτοντας ότι αναχαίτισε επτά πυραύλους.

“Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει έντονα αυτές τις νέες επιθέσεις”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. “Αυτή η κατάφωρη επίθεση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών”, σημείωσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει στη διάρκεια της νύκτας ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, και εναντίον του αρχηγείου του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση για τον αμερικανικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.