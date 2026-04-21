Φρουροί της Επανάστασης: Σκληρή προειδοποίηση για πλήγμα στην πετρελαϊκή παραγωγή της Μέσης Ανατολής

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
Φωτογραφία: Reuters

Σκληρή προειδοποίηση προς τις χώρες του Κόλπου απηύθυνε ο διοικητής Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Προειδοποίηση προς «νότιους γείτονες»

Σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν από ιρανικά Μέσα, ο Μουσαβί ανέφερε ότι οι νότιοι γείτονες του Ιράν θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν τα εδάφη ή οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιηθούν από εχθρικές δυνάμεις για επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, «θα αποχαιρετήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή στη Μέση Ανατολή».

Απειλές για αντίποινα

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας επίθεσης, ακόμη και της «παραμικρής κίνησης» από τον αντίπαλο, το Ιράν είναι έτοιμο να πλήξει στόχους που θα επιλέξει.

«Από εδώ και στο εξής, αν ο εχθρός κάνει το παραμικρό λάθος και επιτεθεί στο Ιράν, τότε ό,τι μας υποδείξετε θα αποτελέσει στόχο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

