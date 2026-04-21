Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Εντοπίστηκαν όπλα, ξηλώθηκαν καλώδια – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

Κοινωνία

όπλα

Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (21/4) σε οικισμό του Ασπρόπυργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με την συμμετοχή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.ά..

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε σπίτια, όπου εντοπίστηκαν σε κρύπτη εντός σηπτικής δεξαμενής, δύο κυνηγητικές καραμπίνες, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση ανακύκλωσης όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς εντός της επιχείρησης, η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έμφορτο φορτηγό με στερεά απόβλητα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.114 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

