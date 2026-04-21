Μοτοσικλετιστές στην «τσιμπίδα» της ΕΛ.ΑΣ. για κόντρες – «Ζαλίζουν» τα πρόστιμα

Τέσσερις μοτοσικλετιστές που αναστάτωσαν το απόγευμα του Σαββάτου τη Λητή και το Μελισσοχώρι, κάνοντας κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς, βρέθηκαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ηλικίας 26, 24 και 28 ετών αναβάτες εντοπίστηκαν από συμβατικό όχημα της Τροχαίας και άμεσα στήθηκε επιχείρηση ώστε να τους ακινητοποιήσουν.

Συνολικά τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 12.000 ευρώ για πειραγμένες εξατμίσεις, έλλειψη ή απόκρυψη πινακίδων και επικίνδυνη οδήγηση. Σε όλους αφαιρέθηκαν τα διπλώματα για ενάμιση χρόνο, ενώ ο ένας συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και οι μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού κατασχέθηκαν.

Η υπερβολική ταχύτητα και η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη παρά τους συνεχόμενους ελέγχους της Τροχαίας. Μόνο το προηγούμενο σαββατοκύριακο οι τροχονόμοι εντόπισαν περισσότερους από 800 παραβάτες.

