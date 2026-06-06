Κρίθηκε ένοχος πρώην σύντροφος γνωστής αθλήτριας – Ασελγούσε στην κόρη της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρώην σύντροφος πασίγνωστης αθλήτριας κρίθηκε ένοχος για υπόθεση που αφορά την 20χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το Star, η εν λόγω αθλήτρια, η οποία έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο ήταν αρκετά χρόνια μαζί, για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο πρώην σύντροφος της αθλήτριας φέρεται να έκανε άσεμνες κινήσεις προς το νεαρό κορίτσι.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ο πρώην σύντροφος της αθλήτριας ζήτησε από την 20χρονη να το κρύψει από τη μητέρα της. Ωστόσο η νεαρή κοπέλα μίλησε στη μητέρα της και απευθύνθηκαν στις αρχές.

Ένοχος ο πρώην σύντροφος

Την Παρασκευή έγινε η δίκη και το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην σύντροφο ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι είχε την 20χρονη σαν κόρη του.

Η γνωστή αθλήτρια και η κόρη της από την πλευρά τους ξέσπασαν σε κλάματα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.