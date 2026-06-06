Κρίθηκε ένοχος πρώην σύντροφος γνωστής αθλήτριας – Ασελγούσε στην κόρη της

Ο πρώην σύντροφος πασίγνωστης αθλήτριας κρίθηκε ένοχος για ασέλγεια σε βάρος της 20χρονης κόρης της, έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή, με την αθλήτρια και την κόρη της να ξεσπούν σε κλάματα μετά την ανακοίνωση της απόφασης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην σύντροφος πασίγνωστης αθλήτριας κρίθηκε ένοχος για υπόθεση που αφορά την 20χρονη κόρη της.
  • Η αθλήτρια κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της, μετά από άσεμνες κινήσεις που φέρεται να έκανε προς το νεαρό κορίτσι.
  • Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην σύντροφο ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή, με την αθλήτρια και την κόρη της να ξεσπούν σε κλάματα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο πρώην σύντροφος πασίγνωστης αθλήτριας κρίθηκε ένοχος για υπόθεση που αφορά την 20χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το Star, η εν λόγω αθλήτρια, η οποία έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο ήταν αρκετά χρόνια μαζί, για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο πρώην σύντροφος της αθλήτριας φέρεται να έκανε άσεμνες κινήσεις προς το νεαρό κορίτσι.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ο πρώην σύντροφος της αθλήτριας ζήτησε από την 20χρονη να το κρύψει από τη μητέρα της. Ωστόσο η νεαρή κοπέλα μίλησε στη μητέρα της και απευθύνθηκαν στις αρχές.

Ένοχος ο πρώην σύντροφος

Την Παρασκευή έγινε η δίκη και το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην σύντροφο ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι είχε την 20χρονη σαν κόρη του.

Η γνωστή αθλήτρια και η κόρη της από την πλευρά τους ξέσπασαν σε κλάματα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

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