Ο Γιώργος Λιάγκας… αυτοβραβεύεται με Όσκαρ σε AI φωτογραφία – «Μην παίρνετε τον εαυτό σας σοβαρά»

Enikos Newsroom

Lifestyle

liagas

Να… βραβευτεί με Όσκαρ αποφάσισε ο Γιώργος Λιάγκας, μετά τη guest εμφάνιση που έκανε στο νέο σίριαλ του Ant1 «Σούπερ Ήρωες», προσφέροντας γέλιο στους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media μία φωτογραφία που με τη χρήση AI μοντάζ τον απεικονίζει να παίρνει ένα βραβείο Όσκαρ, θέλοντας να σώσει σατιρικό τόνο στις… υποκριτικές του ικανότητες.

«Εντάξει, έφαγα την αναμενόμενη καζούρα μετά την χθεσινή εμφάνιση στους Σούπερ Ήρωες με τον αγαπημένο μου Γιάννη Μπεζο, αλλά εδώ ένας φίλος γραφίστας το… τερμάτισε», έγραψε συγκεκριμένα ο παρουσιαστής του ANT1.

«Μόνο που δεν διευκρίνησε αν το δίνω ή το παίρνω!!! Μην παίρνετε το εαυτό σας σοβαρά και αντιμετωπίστε τη ζωή με χιούμορ!!!!! Έτσι όλα τα προβλήματα φαντάζουν μικρότερα», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

