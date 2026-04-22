Θεσσαλονίκη: Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών, με τριετή αναστολή, για φράση με σεξουαλικό υπονοούμενο που απηύθυνε σε μαθήτριά του, σύμφωνα με απόφαση Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον έκρινε ένοχο – και σε δεύτερο βαθμό – για κατάχρηση ανηλίκου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον Μάιο του 2021 σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου φοιτούσε η 17 ετών, τότε, μαθήτρια λυκείου. Η επίδικη φράση ειπώθηκε ως απάντηση σε προβληματισμό που διατύπωσε η μαθήτρια και αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που είχε προηγηθεί. Η ίδια, όπως κατήγγειλε, θεώρησε την απάντηση προσβλητική και με σεξουαλικό υπαινιγμό.

«Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός και δεν έδωσα ποτέ κανένα δικαίωμα» είπε στην απολογία του ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία. Απολογήθηκε δε, πως το συμβάν έγινε στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πριν αποχωρήσουν οι μαθητές και ενώπιόν τους, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με όσα ανέφερε η 22χρονη -σήμερα – καταγγέλλουσα.

Ζητώντας την καταδίκη του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας της Έδρας σχολιάζοντας την επίδικη φράση μίλησε για «σεξουαλικό υπονοούμενο», ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, εν αντιθέσει με την «αξιόπιστη, σταθερή και χωρίς αντιφάσεις» κατάθεση της καταγγέλλουσας.

