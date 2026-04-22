Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Απριλίου

Τετάρτη 22 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Νέαρχος, Νιάρχος, Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία.

Άγιος Νέαρχος

Ο Άγιος Μάρτυς Νέαρχος τελειώθηκε διά πυρός. Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Μάρτυρα Πολυεύκτου (βλέπε 9 Ιανουαρίου). Εάν θεωρηθεί ότι αυτό είναι αληθές, τότε ο Άγιος Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 – 259 μ.Χ.).

Άγιος Ναθαναήλ ο Απόστολος

Ο Άγιος Ναθαναήλ (Σίμων ο Ζηλωτής ή Βαρθολομαίος – υιός του Θολομαίου) καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Κύριος πραγματοποίησε το πρώτο του θαύμα. Ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος και του ανήγγειλε την υλοποίηση της προφητείας στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια έγινε ένας εκ των 12 Αποστόλων για τον οποίο ο Κύριος έπλεξε το εγκώμιο λέγοντας:« Ιδε αληθής Ισραηλίτης, εν ω δόλη ουκ έστιν». Η αποστολική δράση του Απόστολου Ναθαναήλ επεκτείνεται μέχρι την Αφρική, τη Μαυριτανία και τη Βρετανία, όπου και σταυρώθηκε από ειδωλολάτρες.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στις 10 Μαΐου όπου και η κύρια εορτή του Αποστόλου.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα,...
08:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμ...
08:20 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκ...
08:13 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης