Σαν σήμερα 22 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kant
Σαν σήμερα πριν 202 χρόνια γεννιέται ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Ιμάνουελ Καντ.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα της Μάνας Γης
  • Ημέρα της Γης

Γεγονότα

  • 1500: Ο πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Νήσο του Αληθινού Σταυρού», επειδή νόμιζε ότι ήταν νησί.
  • 1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται από σφαίρα στο Φάληρο. Εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτικούς αντιπάλους του.
  • 1897: Η Μάχη των Φαρσάλων. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ταξίαρχο Σμολένσκη, παρά τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους. (Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897)
  • 1915: Χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη του Υπρ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες.
  • 1928: Στις 22:14 εκδηλώνεται στην Κόρινθο ισχυρότατος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, να τραυματιστούν 30 και να καταστραφούν σχεδόν τα 2000 κτίρια της πόλεως.
  • 1931: Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων.
  • 1963: Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ) στο θέατρο Χατζηχρήστου στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρός της θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου ο μετέπειτα δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος.

Γεννήσεις

  • 1724: Ιμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού. («Η κριτική του καθαρού λόγου») (Θαν. 12/2/1804)
  • 1870: Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος επαναστάτης.
  • 1904: Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, Αμερικανός φυσικός
  • 1937: Τζακ Νίκολσον, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1943: Λουίζ Γκλικ, Αμερικανίδα ποιήτρια, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2020. (Θαν. 13/10/2023)

Θάνατοι

  • 1616: Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, Ισπανός συγγραφέας. («Δον Κιχώτης») (Γεν. 29/9/1547)
  • 1894: Κώστας Κρυστάλλης, Έλληνας πεζογράφος και ποιητής. («Ο τραγουδιστής του βουνού και της στάνης») (Γεν. 1868)
  • 1954: Ευγένιος Ευγενίδης, Έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος. (Γεν. 22/12/1882)
  • 1994: Ρίτσαρντ Νίξον, 37ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

