ΟΗΕ: Αύξηση της βίας και νέο ρεκόρ παραβιάσεων της εκεχειρίας στη Γάζα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Palestinians
(AP Photo/Mohammed Dahman)

Ο ΟΗΕ τόνισε χθες ότι η βία στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε αυτόν τον μήνα στην κορύφωσή της σε εβδομαδιαία βάση αφότου τέθηκε σε εφαρμογή υπό αμερικανική πίεση η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τις παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στον θύλακα, τη 10η Οκτωβρίου.

Ο αριθμός των συμβάντων αυτής της φύσης, πυρών, βομβαρδισμών, επιθέσεων, αυξήθηκε κατά 46% την εβδομάδα από τη 12η ως τη 18η Απριλίου σε σύγκριση με την προηγούμενη, σημείωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το υψηλότερο σύνολο αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός, επέμεινε ο κ. Ντουζαρίκ, επικαλούμενος δεδομένα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Ερωτηθείς σχετικά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μελετά τις δηλώσεις αυτές.

Μονάδες του συνεχίζουν να κατέχουν χονδρικά τη μισή Λωρίδα της Γάζας, ενώ το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έχει επανεδραιώσει τον έλεγχό του στην υπόλοιπη.

Η Χαμάς αξιώνει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις που εξαπολύει στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή και να επιτρέψει να αυξηθεί η ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται προτού δεχτεί να προχωρήσει στη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα που είχε παρουσιαστεί από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το κίνημα συνεχίζει εξάλλου να απορρίπτει την πρόβλεψη του σχεδίου του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου για τον αφοπλισμό του.

Τουλάχιστον 770 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο παλαιστινιακός θύλακας υπέστη πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιτέθηκε στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η εκστρατεία αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ έκτοτε στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 72.549 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο διαθέσιμο απολογισμό, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

