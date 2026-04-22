Ετοιμοπόλεμη δηλώνει η Centcom: Οι δυνάμεις μας επανεξοπλίζονται κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας – BINTEO

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

centcom

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ηγείται του πολέμου κατά του Ιράν, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν «σε ετοιμότητα», εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που απεικονίζει πολεμικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο ίδιο υλικό εμφανίζεται ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε ενημέρωση Τύπου μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ.

«Εξοπλιζόμαστε. Ανανεωνόμαστε και προσαρμόζουμε τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες μας», λέει ο Κούπερ. «Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που να προσαρμόζεται όπως εμείς και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:59 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης ...
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης