ΟΗΕ: Χαιρετίζει την παράταση της εκεχειρίας ως «σημαντικό βήμα» προς την αποκλιμάκωση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση και τη δημιουργία κρίσιμου χώρου για διπλωματία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο Γκουτιέρες υποστηρίζει τον ρόλο του Πακιστάν στη διευκόλυνση των συνομιλιών και ελπίζει ότι οι προσπάθειες της χώρας θα βοηθήσουν στη δημιουργία των συνθηκών για μια «ολοκληρωμένη και διαρκή επίλυση της σύγκρουσης», προσθέτει ο Ντουτζαρίκ.