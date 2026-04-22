Λίβανος: Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

hezballah

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ ως αντίποινα για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στον πρώτο ανάλογο ισχυρισμό αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του σιιτικού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως «επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
08:34 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ: Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι με πιθανές ελλείψεις καυσίμων

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι με πιθανές ελλείψεις καυσίμων και άλλα προβλήμ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης