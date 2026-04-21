Λίβανος: Αίτημα για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ – Έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας από τον Μακρόν

Ο Λίβανος αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του, καθώς και την επιστροφή λιβανέζων κρατουμένων και εκτοπισμένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Ανθρωπιστική ανάγκη και χρηματοδότηση

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, ο Σαλάμ τόνισε ότι η χώρα του θα χρειαστεί περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης τους επόμενους έξι μήνες.

Στήριξη από τη Γαλλία

Από την πλευρά του, ο Μακρόν ανέφερε ότι το Παρίσι θα βοηθήσει τη Βηρυτό στην προετοιμασία των συνομιλιών με το Ισραήλ, παρότι η Γαλλία δεν συμμετέχει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γαλλία, που διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο, επιδίωξε να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία, ωστόσο συνάντησε αντιστάσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της εύθραυστης εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να δοθεί αφορμή για επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Όπως σημείωσε, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν μπορούν να επιλυθούν «σε λίγες ώρες ή ημέρες», τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου.