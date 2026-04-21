Λίβανος: Αίτημα για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ – Έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας από τον Μακρόν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Ο Λίβανος αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του, καθώς και την επιστροφή λιβανέζων κρατουμένων και εκτοπισμένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Ανθρωπιστική ανάγκη και χρηματοδότηση

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, ο Σαλάμ τόνισε ότι η χώρα του θα χρειαστεί περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης τους επόμενους έξι μήνες.

Στήριξη από τη Γαλλία

Από την πλευρά του, ο Μακρόν ανέφερε ότι το Παρίσι θα βοηθήσει τη Βηρυτό στην προετοιμασία των συνομιλιών με το Ισραήλ, παρότι η Γαλλία δεν συμμετέχει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γαλλία, που διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο, επιδίωξε να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία, ωστόσο συνάντησε αντιστάσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της εύθραυστης εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να δοθεί αφορμή για επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Όπως σημείωσε, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν μπορούν να επιλυθούν «σε λίγες ώρες ή ημέρες», τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:59 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης ...
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης