Λίβανος: «Δεν μας εκφοβίζει η Χεζμπολάχ», δηλώνει ο πρωθυπουργός

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν επιδιώκει σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, αλλά δεν πρόκειται και να εκφοβιστεί από την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το CNN.

Ισορροπία ανάμεσα σε κράτος και Χεζμπολάχ

Το πολιτικό μπλοκ της Χεζμπολάχ επανέλαβε τη «συγκρατημένη δέσμευσή» του στην εύθραυστη εκεχειρία με το Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση του Λιβάνου ότι ακολουθεί «πορεία παραχωρήσεων και υποταγής στη βούληση του εχθρού».

Νωρίτερα, η εκεχειρία δοκιμάστηκε όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά ισραηλινών δυνάμεων, με το Ισραήλ να απαντά πλήττοντας εκτοξευτές πυραύλων της οργάνωσης.

Στόχος η ενίσχυση του κράτους

«Αν έπρεπε να συνοψίσω τον βασικό στόχο της κυβέρνησής μου, θα ήταν να επαναφέρουμε το κράτος στα πόδια του», δήλωσε ο Σαλάμ.

Τόνισε επίσης ότι «ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το μονοπώλιο της χρήσης βίας», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ύπαρξη ένοπλων ομάδων εκτός κρατικού ελέγχου.

Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο Λίβανος παραμένει προσηλωμένος στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας, ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών, η Βηρυτός ζητά την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, την επιστροφή Λιβανέζων κρατουμένων και την επιστροφή των εκτοπισμένων στις εστίες τους.

Το Ισραήλ, ωστόσο, επιμένει ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από θέσεις στη νότια Λίβανο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Στήριξη από τη Γαλλία

Οι δηλώσεις του Σαλάμ έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία θα βοηθήσει τον Λίβανο «όσο μπορεί» ενόψει των διαπραγματεύσεων με την ισραηλινή πλευρά.