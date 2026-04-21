Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβιάζουν την εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών «συνιστά πράξη πολέμου».

Καταγγελίες για τον αποκλεισμό

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η αμερικανική ενέργεια αποτελεί ευθεία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και η σύλληψη του πληρώματός του συνιστούν ακόμη σοβαρότερη παραβίαση», αναφερόμενος στην αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο την Κυριακή, στο πλαίσιο του αποκλεισμού.

Σκληρή στάση από την Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι η χώρα του γνωρίζει «πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και πώς να αντιστέκεται στον εκφοβισμό».

Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει την Τετάρτη, ενώ οι επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου.

Ο Αραγτσί δεν διευκρίνισε αν το Ιράν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.