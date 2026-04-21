Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: H κοινωνική ιδιοτέλεια και η διαφθορά είναι απειλές για τη χώρα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Εκτεταμένη αναφορά στην Συμφωνία των Πρεσπών έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή: «Γιάννης Μπουτάρης: η πολιτική αλλιώς», ενώ επανέλαβε τις αιτιάσεις του για το πολιτικό σύστημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε «στην ξεχωριστή προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη που έχει αφήσει τη σφραγίδα της όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη χώρα».

Σημείωσε ότι ο Γιάννης Μπουτάρης πήγε κόντρα στα στερεότυπα του εθνικισμού και του συντηρητισμού που διαπερνούσαν τη Θεσσαλονίκη και την εικόνα της, ενώ ανέδειξε το πολυπολιτισμικό της παρελθόν και το ρόλο των Εβραίων τους οποίους αφάνισαν ο ναζισμός και οι εγχώριοι σύμμαχοί του, αλλά και το ρόλο των μουσουλμάνων στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της πόλης.

Ειδική αναφορά έκανε στην επιμονή του Γιάννη Μπουτάρη να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, και με την Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι εκεί «έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Είπε συγκεκριμένα: «Αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυο μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη. Όταν με ρώτησε: Ρε συ πρόεδρε, είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μην το τολμήσω. Και τότε σαν να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε, κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ».

Γενικεύοντας ο Αλέξης Τσίπρας είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασσικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση, κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, επέλεξαν τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς. Είδε λοιπόν τις Πρέσπες ως ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί οι Πρέσπες έλυναν ένα μεγάλο πρόβλημα, που δεν είχε να κάνει μόνο με τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά και με το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια ως δύναμης ειρήνης και προόδου. Και άρα με ένα καινούριο και ελπιδοφόρο ρόλο της αγαπημένης του Θεσσαλονίκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την κριτική στο πολιτικό σύστημα, στο οποίο καταλόγισε «την αδυναμία του να πείσει, την ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο» και πρόσθεσε: «Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

