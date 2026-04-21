Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου, θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός»

Στον καναπέ του «Super Κατερίνα» κάθισε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, την Τρίτη 21 Απριλίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε τον λόγο που δεν έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή, και δεν παντρεύτηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης εξομολογήθηκε πως: «Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο την φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία, στην πραγματικότητα βέβαια, ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου».

«Πάντοτε καταλάμβανε μεγάλο όγκο εργασίας. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου, θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου, ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου… Καλά, σίγουρα τις βγάζει ο γάμος», συνέχισε ο ηθοποιός.

Ακόμα, ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες, δηλαδή του έρωτα και της συντροφικότητας. Μιλάμε ότι ο γάμος μετά έχει και ένα κομμάτι, το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει εαυτούς…».