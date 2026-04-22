Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ: Το Ιράν δέχεται μέγιστη οικονομική πίεση μέσω του ναυτικού αποκλεισμού

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ , Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει την πολιτική ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη, εκτιμώντας ότι ο περιορισμός του θαλάσσιου εμπορίου στοχεύει άμεσα τις βασικές πηγές εσόδων του ιρανικού καθεστώτος.

Συγκεκριμένα η αμερικάνικη πλευρά θεωρεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες οι αποθήκες πετρελαίου στο νησί Χαργκ θα φτάσουν σε πλήρη χωρητικότητα, ενώ τα «ευάλωτα» ιρανικά πετρελαϊκά κοιτάσματα ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει την πολιτική της «μέγιστης πίεσης», με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας της Τεχεράνης να δημιουργεί, να διακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια.

Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί επίσης ότι οποιοδήποτε άτομο ή πλοίο εμπλέκεται σε παράνομες ή μυστικές εμπορικές και χρηματοοικονομικές ροές με το Ιράν ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με κυρώσεις.

Τέλος, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι συνεχίζει να «παγώνει» κεφάλαια που, όπως αναφέρει, έχουν αποσπαστεί από διεφθαρμένη ηγεσία εις βάρος του ιρανικού λαού, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής εκστρατείας πίεσης.