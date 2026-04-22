Εκτίναξη των τελών για τη Διώρυγα του Παναμά έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Εκρηκτική άνοδο στη ζήτηση για τη μεταφορά κρίσιμων φορτίων μέσω της Διώρυγας του Παναμά έχει προκαλέσει η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να καταβάλει έως και 4 εκατ. δολάρια (3,68 εκατ. ευρώ) προκειμένου να παρακάμψει τη λίστα αναμονής, η οποία μπορεί να φθάσει τις πέντε ημέρες.

Η αύξηση των τελών διέλευσης καταγράφεται μετά την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που οδήγησαν στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, διυλιστήρια στην Ασία στρέφονται σε εισαγωγές ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγοντας τη διέλευση μέσω της Διώρυγας του Παναμά αντί της προμήθειας από τις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με στοιχεία της διαχειρίστριας αρχής της Διώρυγας.

Η ημερήσια κίνηση πλοίων στη διώρυγα «παραμένει αυξημένη», ανέφερε η Αρχή σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντάς ότι καταγράφηκαν 34 διελεύσεις ημερησίως τον Ιανουάριο και 37 τον Μάρτιο, με ορισμένες ημέρες να ξεπερνούν τις 40.

Τα πλοία που διέρχονται από τη διώρυγα προγραμματίζουν τη διέλευσή τους αρκετά νωρίτερα, ενώ όσα δεν διαθέτουν κράτηση αναμένουν κατά μέσο όρο πέντε ημέρες. Παράλληλα, λειτουργεί σύστημα δημοπρασίας για επείγουσες διελεύσεις.

Στην πιο πρόσφατη δημοπρασία, προσφορά ύψους 4 εκατ. δολάρια κατατέθηκε για πλοίο LNG, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες δύο δεξαμενόπλοια κατέβαλαν ποσά άνω των 3 εκατ. δολαρίων.

Για λόγους σύγκρισης, οι μέσες τιμές στις δημοπρασίες μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου κυμαίνονταν γύρω στις 130.000 δολάρια. Περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από τη Διώρυγα του Παναμά, με βασικούς χρήστες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ενώ η οδός συνδέει κυρίως την ανατολική ακτή των ΗΠΑ με την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Πηγή: AFP