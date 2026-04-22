O Πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ βλέπει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ αφού τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ανέφερε ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν θα επανεκκινηθούν μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι έχουν υπάρξει «ενδείξεις» ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

«Μόλις η Ουάσινγκτον τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στην Ισλαμαμπάντ», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA.

Νωρίτερα το απόγευμα, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

“Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ”, ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης ανέφερε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το “Ιράν ήταν έτοιμο”.

“Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους” σημείωσε.

Πηγές: CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ

