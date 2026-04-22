Τα νέα μέτρα ενίσχυσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Οι τελευταίες πληροφορίες

Μετά την ανακοίνωση του πλεονάσματος της ελληνικής οικονομίας για το 2025 από την Eurostat σήμερα το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα ενίσχυσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat θα ανακοινώσει υπερπλεόνασμα που θα ξεπερνάει ακόμη και τα 13 δισ. ευρώ, πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο.

Μεγάλο πλεόνασμα

Όπως όλα δείχνουν δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί ήδη για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, προκειμένου να περιορισθούν όσο είναι δυνατόν οι επιπτώσεις από τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συνεπώς απομένουν περίπου 500 εκατ. ευρώ τα οποία είναι στη διάθεση της κυβέρνησης για να μπορέσει να ενισχύσει στοχευμένα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης «όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο».

Σημειώνεται ότι διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών και προϋποθέτει συνεννόηση με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Μέτρα στήριξης σε ευάλωτες ομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθεί επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά και τον Μάιο και επιδότηση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων.

Επίσης είναι πολύ πιθανόν να ανακοινωθεί αύξηση της ενίσχυσης των 250 ευρώ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ή και διεύρυνση των κριτηρίων προκειμένου να το λάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνταξιούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως ανέφερε στο αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ η Realnews την Κυριακή συζητούνται και μέτρα που πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν άμεσα ή τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είναι τα εξής:

Μείωση προκαταβολής φόρου

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Μείωση ή κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για συνταξιούχους

Μειώσεις φόρων για επαγγελματίες

Μένει τελικά ποια από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν άμεσα και ποια θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρχει και κάποιο μέτρο έκπληξη από το οικονομικό επιτελείο το οποίο θα ενισχύσει συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα.