Η Ρωσία σφίγγει τη θηλιά στον λαιμό της Τουρκίας – Η Άγκυρα «Δούρειος Ίππος» της Μόσχας στο ΝΑΤΟ

Η Ρωσία απείλησε ανοιχτά με επίθεση δύο εταιρείες κατασκευής οπλικών συστημάτων, που εδρεύουν στην Τουρκία, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και τις διευθύνσεις των υποψήφιων στόχων! Τόσο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Άμυνας αλλά και η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής προεδρίας δεν έχουν σχολιάσει, τη στιγμή που ο Χακάν Φιντάν προβάλει την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Μόσχα. Πώς η Τουρκία λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ισχυρίστηκε ότι δύο εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας από την Τουρκία προμηθεύουν εξαρτήματα στα UAV της Ουκρανίας και δημοσιοποίησε τις διευθύνσεις τους, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν δυνητικό στόχο επίθεσης. Η εφημερίδα Cumhuriyet, του φέρνει το θέμα στη δημοσιότητα, ζήτησε να σχολιάσουν αυτές τις δηλώσεις τα τουρκικά υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε στις 15 Απριλίου ότι οι κυβερνήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών αποφάσισαν να αυξήσουν την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) για την Ουκρανία και την προμήθεια UAV στη χώρα αυτή, «λόγω των αυξανόμενων απωλειών και της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού της Ουκρανίας». Στην ανακοίνωση, ενώ αναφέρθηκε ότι «διοργανώνονται τρομοκρατικές επιθέσεις» σε ρωσικό έδαφος με τα drones της Ουκρανίας, αναφερόταν επίσης ότι «η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, εκτός από το να κατανοήσει σαφώς τους λόγους που βρίσκονται πίσω από τις απειλές κατά της ασφάλειάς της, πρέπει επίσης να γνωρίζει τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των ‘ουκρανικών’ εταιρειών και των ‘εταιρειών κοινής ιδιοκτησίας’ που παράγουν UAV και εξαρτήματα UAV για την Ουκρανία στις χώρες τους», και κοινοποιήθηκαν διευθύνσεις σε δύο λίστες.

Η πρώτη λίστα είχε τον τίτλο «Υποκαταστήματα ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη», ενώ ο δεύτερος «Ξένες επιχειρήσεις, εξαρτήματα κατασκευής». Μεταξύ των 10 εταιρειών του δεύτερου καταλόγου περιλαμβάνονται και οι Tualcom και Dow Aksa από την Τουρκία. Σύμφωνα με τους Ρώσους η Tualcom παράγει δορυφορικούς δέκτες ραδιοπλοήγησης για τα UAV της Ουκρανίας, ενώ η Dow Aksa παράγει ανθρακονήματα για τις ατράκτους των UAV. Οι δύο διευθύνσεις της Tualcom στην Άγκυρα, καθώς και η διεύθυνση της Dow Aksa στη Γιάλοβα δόθηκαν από τη Ρωσία στη δημοσιότητα, καθιστώντας σαφές ότι δεν μπλοφάρει.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Dimitri Medvedev, δήλωσε: «Η δήλωση του Υπουργείου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, λέξη προς λέξη. Ο κατάλογος των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που παράγουν UAV και άλλο εξοπλισμό αποτελεί κατάλογο δυνητικών στόχων για τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις εξαρτάται από το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Καλό ύπνο, Ευρωπαίοι εταίροι!».

Τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επίσης απέφυγαν να αναφερθούν στο θέμα αυτό στις πρόσφατες ομιλίες τους στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.

Αντίθετα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Valentina Matviyenko, η οποία βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για τη Ολομέλεια της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, έγινε δεκτή την προηγούμενη μέρα από τον Ερντογάν. Σύμφωνα με δήλωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, η Matviyenko μετέφερε τους «θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές» του Ρώσου Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Sergey Lavrov, ο οποίος συμμετείχε στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, έθεσε το θέμα των τουρκικών Bayraktar, αναφέροντας: «Ο Θεός ήταν υπομονετικός και είπε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς υπομονετικοί, αλλά μερικές φορές η υπομονή σας εξαντλείται και είναι καλό να μην καταλάβει κανείς πού βρίσκεται η κόκκινη γραμμή σου».

Ο Λαβρόφ συναντήθηκε επίσης στην Αττάλεια με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση, οι δύο χώρες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους για εποικοδομητική συνεργασία στην επίλυση των κρίσεων. Η Τουρκία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε την υπογραφή του «Σχεδίου Δράσης Διαβούλευσης 2026-2027» μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Δούρειος Ίππος

Η Τουρκία λειτουργεί ως οικονομικός και ενεργειακός «πνεύμονας» για τη Ρωσία, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αρνούμενη να εφαρμόσει τις δυτικές κυρώσεις, παρέχει στη Μόσχα μια διέξοδο για τα κεφάλαιά της και τα προϊόντα της, ενώ η στενή συνεργασία για τη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στο τουρκικό έδαφος επιτρέπει στη Ρωσία να διατηρεί την επιρροή της στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά μέσω τρίτων.

Αυτή η οικονομική αλληλεξάρτηση καθιστά την Τουρκία έναν απρόθυμο σύμμαχο όταν απαιτείται ενιαία και αυστηρή στάση απέναντι στο Κρεμλίνο.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Τουρκία χρησιμοποιεί συχνά το δικαίωμα του βέτο ή τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως συνέβη με τη διεύρυνση της Συμμαχίας προς τον Βορρά, για να αποκομίσει ίδια οφέλη. Αυτή η στάση «επιτήδειας ουδετερότητας» υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και δίνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν την ευκαιρία να προβάλλει τη Συμμαχία ως έναν διαιρεμένο και αναποτελεσματικό οργανισμό.

Αν και η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ενεργεί ως ανεξάρτητη δύναμη που εξυπηρετεί τα δικά της εθνικά συμφέροντα, το αποτέλεσμα των πράξεών της συχνά λειτουργεί ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τη Ρωσία τη στιγμή που η υπόλοιπη Δύση επιχειρεί να την απομονώσει.