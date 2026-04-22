Με μυθική ανατροπή η Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, 3-2 την Κόμο του Δουβίκα

Με μία απίστευτη ανατροπή μέσα σε 20 λεπτά, μετατρέποντας το εις βάρος της 0-2 από την Κόμο σε 3-2, η Ίντερ έγινε η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Coppa Italia.

Σε ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παρά το γεγονός πως πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 48ο λεπτό, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό, με το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου να ανατρέπει το εις βάρος του σκορ και να γίνεται φιναλίστ του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας με 3-2 της Κόμο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Κόμο που κατάφερε πριν από την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου να πάρει το προβάδισμα με τον Μπατούρινα. Το παιχνίδι μάλιστα εξελίχθηκε ακόμα καλύτερα για τους φιλοξενούμενους, αφού στο 48′ ο Ντα Κούνια μετά από ασίστ του Παζ έκανε το 2-0, δίνοντας στην ομάδα του ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Η Ίντερ όμως δεν έδειχνε πρόθυμη να αφήσει το παιχνίδι στην μοίρα του.

Αρχικά ο Τσαλχάνογλου μείωσε σε 1-2 στο 69′, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 86′ έφερε το ματς σε ισορροπία. Και εκεί που όλα έδειχναν πως θα οδηγηθούμε στα πέναλτι ο Σούτσιτς στο 89′ έγραψε το τελικό 3-2 και χάρισε στην ομάδα του την ευκαιρία να διεκδικήσει το Κύπελλο Ιταλίας. Οι “νερατζούρι” περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Λάτσιο-Αταλάντα με το πρώτο ματς να είχε λήξει με 2-2.

