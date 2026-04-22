Ηνωμένο Βασίλειο: Ένοχος για βιασμό με ρατσιστικά κίνητρα ένας 32χρονος – Αντιμέτωπος με ισόβια

Ένας 32χρονος άνδρας δήλωσε ένοχος για βιασμό με θρησκευτικά επιβαρυντικά κίνητρα, ληστεία, σκόπιμο στραγγαλισμό και επίθεση, ενώπιον του δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ, και πλέον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με το Sky News.

Αλλαγή στάσης μέσα στο δικαστήριο

Ο Τζον Άσμπι, άστεγος, άλλαξε την αρχική του στάση περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας, αφού ζήτησε να δει τον συνήγορό του. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε ένα επεισόδιο στην αίθουσα, κατά το οποίο μέλος του κοινού τον εξύβρισε, με τον δικαστή να το χαρακτηρίζει «άσχημο περιστατικό».

Η επίθεση στο σπίτι του θύματος

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Άσμπι «στόχευσε» τη γυναίκα, η οποία ανήκει στη θρησκευτική κοινότητα των Σιχ, όταν την είδε σε λεωφορείο και την ακολούθησε μέχρι το σπίτι της στο Γουόλσολ τον περασμένο Οκτώβριο.

Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της, όπου, όπως κατέθεσε, ο δράστης την απείλησε με ξύλο, της έσβησε τα φώτα και τη βίασε. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την εξύβρισε αποκαλώντας την «γαμ… μουσουλμάνα», με την ίδια να απαντά ότι είναι Σιχ.

Στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων γενετικό υλικό (DNA), αποτυπώματα και καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, που τοποθετούσαν τον κατηγορούμενο στο σημείο. Η ίδια η παθούσα τον αναγνώρισε σε διαδικασία ταυτοποίησης.

Πιθανή ποινή ισοβίων

Ο δικαστής επισήμανε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο, τονίζοντας πως ένας άνθρωπος που εισβάλλει σε ξένο σπίτι και διαπράττει τέτοια εγκλήματα με θρησκευτικό μίσος «αποτελεί σοβαρή απειλή».

Η απόφαση για την ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή, με το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας κάθειρξης να παραμένει ανοιχτό.

Αντίδραση των αρχών

Η εισαγγελία χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά σοκαριστική», υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για πράξη που καθοδηγήθηκε από θρησκευτικό μίσος και πραγματοποιήθηκε μέσα στον ίδιο τον χώρο όπου το θύμα θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλές.

Οι αρχές εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το θύμα, επαινώντας το θάρρος της να καταθέσει και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα της αποδώσει δικαιοσύνη.