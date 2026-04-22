Live κόντρα Νίκου Ρωμανού – Νάντιας Γιαννακοπούλου: Απηύδησαν οι παρουσιαστές από τα ουρλιαχτά – Δείτε το βίντεο

Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας και τη Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, έφθασε στα άκρα το βράδυ της Τρίτης (21/4) στην εκπομπή του Action 24 «Πίσω από τις γραμμές», όπου βρέθηκαν καλεσμένοι, με τους παρουσιαστές να αδυνατούν να σταματήσουν τα ουρλιαχτά για να μπορέσουν να κάνουν μια αποφώνηση.

Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός χαρακτήρισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μη φιλοευρωπαϊκό και μη φιλοεπιχειρηματικό, προκαλώντας την «έκρηξη» της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γιαννακοπούλου.

«Αφήστε με να βάλω μία άνω τελεία, μη σας ενοχλεί τόσο πολύ η άποψή μου», αντέδρασε ο κύριος Ρωμανός με τους παρουσιαστές της εκπομπής να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.

Το «γαλάζιο» στέλεχος επανήλθε εγκαλώντας την αντιπολίτευση ότι δεν έχει προτάσεις για την ακρίβεια, για την απαγόρευση των social media για ανηλίκους, για τα διεθνή, για την άμυνα της χώρας, αλλά έχει προτάσεις για το πώς θα αυξάνει την τοξικότητα!

«Και πάει ο κύριος Ανδρουλάκης για selfies στον Σάντσεθ (σ.σ. στον Ισπανό πρωθυπουργό) και δεν έχει καμία πρόταση για αυτά που αφορούν τους πολίτες».

«Και το ΠΑΣΟΚ δεν είπε μία κουβέντα για κύριο Αρβανίτη (σ.σ. τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ), που πανευρωπαϊκά δυσφημούσε την εικόνα της χώρας».

«Κύριε Ρωμανέ, ουρλιάζετε, δεν είναι εικόνα αυτή», προσπάθησαν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν την τάξη οι οικοδεσπότες της εκπομπής.

