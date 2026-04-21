Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Λιβάνου – Παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Γιώργος Γεραπετρίτης

Με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Λιβάνου Ταρέκ Μίτρι είχε συνάντηση την Τρίτη (21/04) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος επανέλαβε ότι η Αθήνα τάσσεται υπέρ της διατήρησης της εδαφικής κυριαρχίας και της ακεραιότητας του Λιβάνου και γι’ αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ελληνική πρωτεύουσα η στήριξη της κυβέρνησης και του προέδρου, στρατηγού Αούν.

Ειδικό ενδιαφέρον εκφράστηκε ξανά από τον υπουργό για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για μία νέα πιθανή έξαρση μεταναστευτικών κυμάτων.

Παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ώρες έφτασε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Άμυνας με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, ανθρωπιστική βοήθεια περίπου 3 εκατομμυρίων τόνων με φάρμακα, τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Μια αποστολή που σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να φτάσει εκεί λόγω των πολύ κακών συνθηκών ασφαλείας που επικρατούσαν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει συμβάλει και στην στήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου με την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ προσυπέγραψε ήταν μαζί με άλλες εννέα ευρωπαϊκές χώρες στις 31 Μαρτίου μια κοινή δήλωση, στην οποία καταδικάζεται μεν η Χεζμπολάχ, αλλά καλείται το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις επί του εδάφους του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι μόνη αρμόδια για την αντιμετώπιση της σιιτικής οργάνωσης είναι η κυβέρνηση.

