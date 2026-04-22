Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» ο Παναθηναϊκός, που «είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Συγχαρητήρια στον Έργκιν Άταμαν για τη νίκη επί της Μονακό έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης του στα social media, που συνοδευόταν από το τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «Λάβα», παρομοιάζοντας ουσιαστικά το «τριφύλλι» με «ηφαίστειο που ξυπνά».

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η ομάδα του, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε έδωσε «απαντήσεις» κι ετοιμάζεται, ενόψει του αγώνα με τη Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague να επιβεβαιώσει ότι «είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί»

Αναλυτικά αυτά που έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν. Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά.

Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.

Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.

Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”.

Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα».

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:03 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Έργκιν Άταμαν για Βαλένθια: «Θα αναμετρηθούν δύο διαφορετικά συστήματα – Είμαι αισιόδοξος»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-79 της Μονακό και θα βρει στον δρόμο του την Βαλένθια με στόχο...
00:48 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Με μυθική ανατροπή η Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, 3-2 την Κόμο του Δουβίκα

Με μία απίστευτη ανατροπή μέσα σε 20 λεπτά, μετατρέποντας το εις βάρος της 0-2 από την Κόμο σε...
23:32 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Euroleague: Με Βαλένθια στα playoffs ο Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα των αγώνων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μονακό με 87-79, δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στη μεγαλύτερη διάρκε...
22:46 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79: Στα Playoffs της Euroleague το «τριφύλλι» – Η Βαλένθια αντίπαλός του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε στροφές στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, επικράτησε της Μονακό μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης