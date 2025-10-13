Χαμάς: Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για την παράδοση των ομήρων – «Το Ισραήλ εξαπατά και τους Αμερικανούς με τις λίστες των αιχμαλώτων»

Η Χαμάς έχει ολοκληρώσει, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, όλες τις προετοιμασίες για την παράδοση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων. Η απελευθέρωση αναμένεται τα ξημερώματα της Δευτέρας, ωστόσο φαίνεται πως έχει προκύψει εμπλοκή σχετικά με την ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων και κυρίως με το αίτημα για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης, με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Γκάζι Χαμάντ, σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, έκανε λόγο για καθυστέρηση από την πλευρά του Ισραήλ, ζητώντας παράλληλα διεθνή πίεση, κυρίως από τα αραβικά κράτη. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ «εξαπατά ακόμη και τους Αμερικανούς» σχετικά με τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα των Παλαιστινίων αιχμαλώτων που πρόκειται να ανταλλαγούν με τους Ισραηλινούς ομήρους.

«Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για την παράδοση των Ισραηλινών αιχμαλώτων, αλλά οι δυνάμεις κατοχής καθυστερούν. Ενημερώνουμε τους μεσολαβητές κάθε στιγμή για κάθε εξέλιξη, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε τον πλήρη τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρειάζονται ενδοπαλαιστινιακές συνομιλίες για να υιοθετήσουμε μια ενιαία στάση στα υπόλοιπα στάδια της συμφωνίας», δήλωσε ο Γκάζι Χαμάντ.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ προχωρά στην αποφυλάκιση του Μαχμούντ Καουάσμε, ανώτερου αξιωματούχου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» πίσω από την απαγωγή και δολοφονία των τριών εφήβων Ναφτάλι Φράνκελ, Γκιλ-Αντ Σαάρ και Εγιάλ Γιφράχ στο Γκους Ετζιόν. Παράλληλα, αναφέρουν ότι ανώτερο μέλος του “αρχηγείου της Δυτικής Όχθης” συνελήφθη από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιδρομής στο Νοσοκομείο Σίφα της Γάζας.

