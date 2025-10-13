Δυτική Αττική: Συνεχίζονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ – Σε 285 ελέγχους βεβαιώθηκαν 131, «μάζεψε» 20 ΙΧ ο γερανός

Εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το τελευταίο τριήμερο, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στις περιοχές της Πετρούπολης, του Περιστερίου και της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, με τη συνδρομή στελεχών των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, καθώς και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. Οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι και πραγματοποιήθηκαν σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία, όπου παρατηρούνται συχνά παραβάσεις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν 285 έλεγχοι οχημάτων και οδηγών, ενώ βεβαιώθηκαν 131 παραβάσεις του ΚΟΚ. Μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν οδηγοί χωρίς άδεια οδήγησης, καθώς και περιπτώσεις μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αλλά και έλλειψης ΚΤΕΟ ή καθρεφτών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αφαίρεση 14 αδειών κυκλοφορίας και 28 αδειών ικανότητας οδήγησης, ενώ 20 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό.