Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια – Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το βράδυ της Κυριακής (12/10) στην Εύβοια.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις επιβαίνοντες.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Δείτε εικόνες: