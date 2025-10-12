Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Έρευνες μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό, μετά την πτώση ενός άνδρα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ στη θάλασσα, μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Καιρός: Τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Ειδικός απομυθοποιεί συχνές παρανοήσεις για τη νηστεία – Προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο σώμα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:31 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στη Δράμα, όταν ένας 14χρονος έχασε την ...
21:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 41χρονος τσαντάκιας στην Αγία Βαρβάρα – Είχε επιτεθεί και τραυματίσει γυναίκες σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Στη σύλληψη ενός 41χρονου τσαντάκια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της 8ης...
20:45 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Βάναυση κακοποίηση σκύλου στη Ναύπακτο – Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Οργή προκαλεί νέα υπόθεση κακοποίησης ζώου, αυτήν τη φορά ενός αδέσποτου σκύλου στο χωριό Κρυο...
20:18 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Καλάβρυτα: Ταλαιπωρία για 101 επιβάτες του «Οδοντωτού» που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης – Δείτε βίντεο

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι 101 επιβάτες του οδοντωτού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Δι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης