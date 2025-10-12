Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Έρευνες μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό, μετά την πτώση ενός άνδρα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ στη θάλασσα, μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.