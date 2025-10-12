Συνελήφθη 41χρονος τσαντάκιας στην Αγία Βαρβάρα – Είχε επιτεθεί και τραυματίσει γυναίκες σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 41χρονου τσαντάκια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Κατηγορείται για σειρά επιθέσεων κατά γυναικών, τις οποίες προσέγγιζε κινούμενος με την μοτοσικλέτα του και άρπαζε με την βία τις τσάντες τους.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης φορούσε κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός. Κατά τις ληστείες που διέπραττε, δεν δίσταζε να παρασύρει τις γυναίκες καθώς τραβούσε τις τσάντες τους, με αποτέλεσμα αυτές να τραυματίζονται. Σε μία περίπτωση, μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο χέρι της, καθώς έπεσε στον δρόμο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 8-10-2025 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και βαριά σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος κινούμενος με μοτοσυκλέτα, απογευματινές ώρες της 8-10-2025 στην περιοχή του Κορυδαλλού, προσέγγισε πεζή γυναίκα και της αφαίρεσε με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον 41χρονο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Εκεί, όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με την συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη και Κορυδαλλού,  ο 41χρονος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διέπραττε ληστείες αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό, κινούμενος με μοτοσυκλέτα.

Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μην γίνει αντιληπτός ενώ κατά τις ληστείες επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς τραβούσε με βία τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους, ενώ σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον -3- περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.

