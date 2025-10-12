Νετανιάχου: «Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει, είμαστε σε επιφυλακή» – Το μήνυμα ενότητας που έστειλε

Enikos Newsroom

Νετανιάχου: «Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει, είμαστε σε επιφυλακή» – Το μήνυμα ενότητας που έστειλε

Μήνυμα ενότητας αλλά και επιφυλακής απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατεί η Χαμάς στην Γάζα.

“Ξέρω ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά αυτή τη μέρα -και ελπίζω και τις επόμενες μέρες- θα τις παραμερίσουμε”, είπε ο Νετανιάχου στο σύντομο μήνυμά τους και συνέχισε:  “Όπου έχουμε πολεμήσει, έχουμε κερδίσει.

Αλλά πρέπει επίσης να σας πω: η εκστρατεία δεν έχει ακόμη τελειώσει. Σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Κάποιοι από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακάμψουν προκειμένου να μας επιτεθούν ξανά -και είμαστε σε επιφυλακή”.

“Πρόκειται για μια συγκινητική βραδιά. Αύριο, οι γιοι μας θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός – ένα γεγονός που κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ}, είπε.

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στην εκστρατεία που δεν έχει τελειώσει ακόμα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμα το Ισραήλ για την ασφάλειά του, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε: «Κάποιοι από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακάμψουν προκειμένου να μας επιτεθούν ξανά -και είμαστε σε επιφυλακή”. “Είμαστε επάνω από το πρόβλημα, στην κορυφή του θέματος”, είπε, εννοώντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να δράσει.

Eίναι “μια βραδιά δακρύων, μια βραδιά ευτυχίας”, είπε ο σχετικά βραχνός αλλά χαμογελαστός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, στην μαγνητοσκοπημένη δήλωση με κεντρικό μήνυμα την εθνική ενότητα και την επιφυλακή.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συνέβαινε ποτέ. Ο στρατός μας το πίστευε. Με κοινή δύναμη πετύχαμε θεαματικές νίκες, νίκες που κατέπληξαν ολόκληρο τον κόσμο».

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες ως αποτέλεσμα των νικών, είπε ο Νετανιάχου και συνέχισε: Δουλεύοντας μαζί, “θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες”.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπενθύμισε επίσης τις υποσχέσεις που έδωσε όταν επισκέφθηκε τις οικογένειες των ομήρων και ευχαρίστησε τους στρατιώτες των IDF και τις οικογένειες των πεσόντων.
“Το αύριο σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δρόμου. Ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου επούλωσης και, ελπίζω, ενός δρόμου ενότητας”.

